Matan en México a la mascota de un migrante colombiano: recorrieron 12 países juntos

El perro de un migrante colombiano murió tras un intento de asalto en México. Foto: Fuerza Informativa Azteca (FIA)

Amílcar Jaime Sánchez es un joven migrante colombiano que, acompañado de su perro Niño, recorrió Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Belice, Honduras y Guatemala, en un largo viaje de 7.000 kilómetros, hasta llegar a México. Sin embargo, en tierras aztecas su travesía se vio truncada de la manera más trágica.

Según reportó la cadena de televisión abierta mexicana ADN 40, el pasado viernes 6 de octubre, cerca de las vías del tren de la avenida Luis Mora, en Monterrey, México, Amílcar se enfrentó a un intento de asalto por parte de hombres presuntamente vinculados a la Mara Salvatrucha, una organización terrorista internacional de pandillas criminales.

Aunque Amílcar logró escapar del intento de robo, los delincuentes, en venganza, arrojaron a su perro Niño al paso de un tráiler, que terminó atropellándolo y dejándolo sin vida.

“Me mataron a mi cachorrito hermoso, yo que lo traía de tan lejos, de tan lejos que traía a mi cachorro y ellos los mataron. Ha cruzado 12 países conmigo, pasó por muchas cosas y las pasamos los dos, me cuidaba y yo lo cuidaba a él, lo quería mucho. Llegaron y me mataron a mi cachorro, que es lo que más me duele, me duele porque era mi compañero de mi viaje, yo ando solo”, contó entre lágrimas el joven migrante al medio de comunicación internacional.

La historia de Amílcar y su mascota había ganado notoriedad en los medios de comunicación del país norteamericano, ya que hace tres meses el joven estaba buscando un trabajo para poder continuar con su travesía. El perrito permanecía todo el tiempo con él y su relación fue considerada por algunas personas como una muestra de lo fiel que puede ser un perro con su dueño.

