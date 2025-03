Una perrita murió tras esterilización gratis del IDPYBA en Bogotá: ¿qué pasó?

(Imagen de referencia) / Minutos después de dejarla en la unidad móvil, la familia recibió una llamada informándoles que la perra había sufrido un paro cardiorrespiratorio. Foto: Pixabay

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La familia de Maya, una perra de raza Hoshi, exige respuestas tras la trágica muerte de su mascota durante un procedimiento de esterilización en una unidad móvil del Instituto Distrital de Protección Animal (IDPYBA). Lo que comenzó como un acto de amor por su bienestar, terminó en tragedia, generando serias dudas sobre los protocolos de atención en estas jornadas de esterilización.

El pasado 4 de marzo, los dueños de Maya, Diego Mora y su familia, llevaron a su perra a una de estas jornadas con la esperanza de mejorar su calidad de vida y regresarla sana a casa, junto a su hermana Zoe. Sin embargo, minutos después de dejarla en la unidad móvil, recibieron una llamada informándoles que la perra había sufrido un paro cardiorrespiratorio durante la cirugía. Poco tiempo después, los veterinarios notificaron que no lograron salvarla.

“Quisimos hacerle un acto de amor a nuestra perra, pero lo que ocurrió fue una pesadilla. Nos dijeron que trataron de hacerle una ecografía, pero el aparato no servía. No pasaron ni 10 minutos y nos dijeron que sufrió un primer paro, y luego de otros 10 minutos, nos dijeron que había muerto”, relató Diego Mora, dueño de Maya. Además, aseguró que, a pesar de que la perra fue sometida a la implantación de un microchip, su información no fue cargada en el sistema.

Según la familia, la comunicación por parte del IDPYBA fue escasa y únicamente se pusieron en contacto con ellos una vez que el caso se hizo viral en las redes sociales.

La situación ha generado preocupación no solo en la familia afectada, sino también en la comunidad animalista de Bogotá. En redes sociales, la concejal Claudia Lucía Sandoval expresó su preocupación por lo ocurrido, afirmando en su cuenta de X (anteriormente Twitter): “Sobre el lamentable caso de la perrita Maya, todos sabemos que las cirugías tienen riesgos, pero en este caso, es responsabilidad de @AnimalesBOG garantizar el cumplimiento de los protocolos operatorios y post-operatorios, así como el acompañamiento psicosocial a las familias”.

Ante la situación, el IDPYBA respondió a través de la misma plataforma, señalando: “Honorable Concejala: Lamentando mucho lo sucedido, tal como lo informamos a la familia de Maya, estamos verificando todo lo sucedido en este caso y en cuanto termine el proceso estaremos informando. Muchas gracias por estar siempre atenta al bienestar de los animales en Bogotá.”

Por su parte, los familiares de Maya han hecho un llamado a la entidad para reevaluar los protocolos de atención en estas jornadas de esterilización, cuestionando si realmente se prioriza el bienestar animal o si simplemente se busca cumplir con una meta presupuestal, sin las garantías necesarias para la seguridad de los animales y la tranquilidad de sus dueños.

La trágica muerte de Maya ha dejado una profunda herida en su familia, quienes ahora exigen que se esclarezcan las circunstancias que rodearon su fallecimiento y se tomen las medidas correspondientes para evitar que otras familias vivan una experiencia similar.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱