Misteriosa enfermedad dejó a perrita con los ojos hinchados y sin diagnóstico

Una extraña enfermedad que dejó a una perrita con los ojos severamente inflamados ha generado una ola de reacciones en redes sociales. Asia, una labrador chocolate, llamó la atención de millones cuando su dueño compartió imágenes del episodio ocurrido cinco años atrás, que aún sigue sin explicación.

El video, publicado en TikTok bajo la cuenta @asia.the.choccy, muestra a Asia siendo apenas una cachorra, con los ojos visiblemente hinchados. “Llegamos del trabajo y la encontramos así, la llevamos a urgencias y le dieron medicina. Cinco años después, aún no sabemos qué lo causó”, dice el texto del clip, que ya supera los 1,9 millones de visualizaciones y acumula más de 62.000 “me gusta”.

Jared Power, quien cuida a Asia junto a su pareja Scott Oldridge, contó a Newsweek que aquella noche llegaron a casa tras una jornada laboral y se encontraron con la perrita desmejorada. “Sus ojos estaban muy inflamados y no se sentía bien. Era muy tarde, así que la llevamos de inmediato al veterinario”, explicó.

El equipo médico logró controlar la hinchazón, pero no logró identificar la causa. “Fue aterrador porque Asia era aún muy pequeña y no había antecedentes. Como no tuvimos un diagnóstico claro, decidí compartir la historia en TikTok buscando respuestas”, añadió Power.

La publicación no solo se viralizó, sino que despertó la memoria de cientos de dueños de perros que han vivido situaciones similares. Algunos compartieron fotos y casos de reacciones inexplicables. Entre los comentarios, muchos mencionaron el llamado puppy strangles, una rara afección inflamatoria que afecta a cachorros, mientras que otros hablaron de alergias a alimentos, almohadas de plumas, picaduras de insectos o reacciones a productos domésticos.

“Los comentarios iban desde teorías sobre picaduras de abeja o araña hasta alergias al pollo, al cerdo, al polen o incluso a vacunas”, detalló Power.

Aunque Asia nunca volvió a presentar síntomas parecidos, su salud volvió a ser noticia recientemente. A los cinco años fue diagnosticada con un sarcoma histiocítico en una de sus patas traseras, lo que obligó a amputarla. Sin embargo, según su dueño, hoy está libre de cáncer y lleva una vida feliz.

Asia tiene actualmente seis años y sigue apareciendo en videos de TikTok, donde se muestra su proceso de recuperación y su vida cotidiana. Su historia, que comenzó como una incógnita médica, se convirtió en un testimonio de resiliencia y en un espacio de conexión para cientos de personas que encontraron en ella una experiencia compartida.

“Me fui a dormir y el video tenía un millón de vistas. No lo podía creer al despertar”, concluyó Power.

