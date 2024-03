Momento único: graban a perro y guardia abrazados mientras hacían turno en Bogotá

Después de que ambos jugaron, se dieron un abrazo y mostraron el fuerte vínculo que tienen como compañeros. Foto: X: Denuncias Antioquia

Un conmovedor video capturado en la plazoleta de la Secretaría de Salud del Distrito registró un momento especial entre un guarda de seguridad y su fiel compañero de cuatro patas. Durante su jornada laboral, el guardia le brindó un cálido abrazo a su perrito, que lo acompañaba durante sus labores diarias.

El gesto de ternura entre el hombre y el animal rápidamente se volvió viral en redes sociales, en donde los usuarios hicieron comentarios positivos por los gestos de amor que tiene el hombre con su compañero de trabajo. “El mejor compañero de trabajo que uno puede tener” y “señor vigilante, lo quiero mucho” fueron algunos de los comentarios que surgieron alrededor de la publicación.

Este reencuentro muestra la importancia de tratar bien a los compañeros caninos y felinos, debido al respeto que actualmente impera en la cultura para cuidarlos de forma incondicional.

Este video recuerda a otro tipo de material audiovisual que ha sido difundido en años anteriores. Por ejemplo, en octubre del año pasado quedó registrado en un video una conmovedora escena que llamó la atención de múltiples usuarios de Instagram y TikTok. En este material audiovisual, puede verse cómo un guardia de seguridad del Centro Comercial Andino sacó tiempo para jugar con su compañero, un perro labrador que salta mientras su dueño lo acariciaba.

Al igual que en el video desarrollado en la Secretaría de Salud del Distrito, después de que ambos jugaron, se dieron un abrazo y mostraron el fuerte vínculo que tienen como compañeros.

La emoción del can fue bastante evidente, motivo por el cual se trepó al guarda e hizo expresiones que mostraron su alegría. De hecho, dos personas se acercaron al vigilante para hacer una consulta, pero el juego resulta tan divertido que no puede prestar atención, ya que el can continúa jugando y no quiere parar.

