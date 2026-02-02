Mujer buscaba la raza de su perro, pero la prueba de ADN le reveló una sorprendente historia

Cuando encontró a los familiares, no dudo en contactarlos y descubrir que tenía una pequeña mezcla de pitbull en su casa. Foto: TikTok/@nikkikrize

Una mujer de Pensilvania se llevó una inesperada sorpresa tras realizarle una prueba de ADN a su perro rescatado con el objetivo de conocer su raza. Lo que comenzó como una simple curiosidad terminó revelando un pasado completamente desconocido: el peludo ya era padre.

Nikki, residente de Scranton, adoptó a Dutch en agosto a través de la organización Mommy and Me Rescue, en Mount Carmel. Desde el primer momento, ambos conectaron y el perro demostró ser un compañero activo y juguetón.

Aunque Nikki sabía que Dutch era un cruce de pug, desconocía con exactitud su mezcla, por lo que decidió recurrir a una prueba genética canina.

Este tipo de pruebas se ha vuelto cada vez más popular. Solo en 2025 se vendieron más de tres millones de test de ADN para perros, triplicando las cifras de tres años atrás, según datos de Zion Market Research.

Al recibir los resultados, Nikki obtuvo información sobre la raza de Dutch, pero también descubrió algo totalmente inesperado. Al revisar la sección de “parientes” en la plataforma del test, apareció un resultado que indicaba una “coincidencia de hijo”.

La prueba reveló que Dutch había tenido cuatro cachorros, entre ellos una perra de dos años llamada Honey, que también había sido sometida a un análisis genético.

A través de la aplicación, Nikki contactó a la dueña de Honey y logró reconstruir parte del pasado del perro. Según le explicaron, una pitbull adoptada por un familiar lejano resultó estar embarazada y dio a luz a cuatro cachorros, uno de los cuales fue Honey. Dutch sería el padre de esa camada.

Lejos de quedarse en la sorpresa, Nikki decidió organizar un encuentro familiar. En las próximas semanas, planea una primera reunión entre Dutch y Honey, con la posibilidad de que luego participen el resto de los “familiares” caninos.

La historia ha sido compartida en redes sociales, donde ha despertado risas y asombro entre los usuarios. Nikki espera que su experiencia motive a otros dueños de mascotas a considerar las pruebas de ADN, no solo para conocer la raza de sus perros, sino también para descubrir historias ocultas de su pasado.

