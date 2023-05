Mujer que denunció el robo de su perrita en Ciudad Bolívar está recibiendo amenazas

En la denuncia, puede leerse que Sol tiene siete meses y fue robada el 13 de mayo. Foto: Karolina Grabowska en Pexels - Karolina Grabowska en Pexels

Gracias a un video grabado por cámaras de seguridad de la zona, en redes sociales quedó registrado el momento en que una mujer robó a una cachorra en las calles del barrio San Francisco, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá.

En el material audiovisual, puede verse cómo la propietaria de Sol, la perrita, está distraída comprando comida en un local del sector. No obstante, una mujer aprovechó el momento para quitarle la correa a la mascota, cargarla y llevársela corriendo.

Laura Saray Estrada, propietaria de la mascota, habló en Noticias Caracol y expresó la preocupación que tiene ante el hecho que ocurrió el pasado 13 de mayo. Estrada comentó que se encontraba comprando la cena el sábado y se quedó por fuera porque no dejaban ingresar a los animales de compañía. En el momento en que sacó el dinero para pagar, se distrajo y una mujer terminó llevándose a su mascota.

Como si fuera poco, la mujer comentó angustiada que ha recibido múltiples extorsiones y amenazas a través de llamadas. “Mi mamá ha ofrecido recompensa para que la devuelvan, pero me han extorsionado y amenazado, que no me puedo acercar por donde se robaron a mi perrita, porque no responden por mí”, comentó para el medio citado anteriormente.

En la denuncia, puede leerse que Sol tiene siete meses y fue robada el 13 de mayo. Su familia pide que comuniquen cualquier información que tengan sobre el paradero del animal. Si desea comunicarse con los propietarios, puede hacerlo a través del número 3044639733.

Después de percatarse del robo, la propietaria publicó una fotografía de su mascota y ofreció una recompensa para las personas que ayuden en el rescate de su animal.

“El sábado en la noche me llamaron y me dijeron que cuánto estaba dispuesta a dar por ‘Sol’”, Laura indicó que ofreció 100 mil pesos por recuperar a su mascota, pero le exigieron 500 mil pesos”, comentó.

Ella accedió a pagar 300 mil pesos, por lo que la citaron en un parque para recuperar a su animal. No obstante, ella aseguró que intentaron estafarla y que, además, le dijeron “que nunca iba a volver a ver a mi perrita”, comentó.

Posteriormente, Saray también con Semana, en donde afirmó que denunció el hecho en el CAI de San Francisco, para pedir ayuda por el robo de su mascota, pero los Policías se burlaron della y le contestaron que “eso no era un caso”.

El pasado 11 de mayo, ocurrió un hecho similar en la ciudad de Ibagué, en donde también robaron el cachorro de una familia. El animal tenía tres meses de edad y era de la raza shih tzu. Según reportó El Nuevo Día, el perro fue robado en el conjunto residencial donde vive su propietaria, ubicado en el barrio La Pola. Al parecer, dos personas en moto lo cargaron y se lo llevaron.

🐕¿Qué hacer si se roban a mi mascota?

Notificar el robo a las autoridades de forma inmediata: es necesario asegurarse que su perro sea registrado como robado y no como desaparecido. Proporcione todos los detalles y datos de su mascota que considere necesarios para poder encontrarla.

Monitorear lugares en donde los ladrones podrían vender a su mascota: es necesario examinar sitios web de mascotas, tiendas de mascotas y tableros de anuncios sobre ventas de animales, para poder seguir la pista a su animal de compañía. Si encuentra algo, notifique a las autoridades.

Utilice las redes sociales: puede revisar en los grupos de mascotas perdidas en Facebook o WhatsApp. En estos espacios también se suele avisar si una de las mascotas fue encontrada. Escriba un post en donde le pida a los miembros que ayuden a buscar a su mascota, adjunte una foto, un número de contacto, su nombre y el lugar en donde la vio por última vez o en donde probablemente cree que se perdió.

Registre a su mascota en sitios web de mascotas perdidas: busque en Internet sitios web de mascotas perdidas en Colombia, registre a su mascota y brinde información de contacto, así podrá alertar a más personas.

Consulte en los refugios de animales de forma continua: es necesario ir de forma presencial a varios refugios de animales locales, pues ellos podrían haber encontrado a su peludo. Deje todos los datos necesarios de su mascota, así como un número de contacto, por si consiguen algún tipo de información de su localización.

Notifique a su proveedor de base de datos de microchips: si su mascota cuenta con chip de rastreo, comparta el número a las autoridades, el nombre de su mascota, los datos para comunicarse con los dueños y las fechas en que la vio por última vez.

