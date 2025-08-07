Mujer quiso un descanso de lanzar la pelota, pero su perrita tenía otros planes

El video desató una ola de comentarios en TikTok, muchos de ellos celebrando la determinación de Basil Foto: @christaniner

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Christa, una usuaria de TikTok conocida como @christaniner, se ha vuelto viral tras compartir un video en el que intenta esconderse de su perra, Basil, para tomarse un respiro de su incansable rutina de lanzar la pelota. La grabación, publicada el 6 de agosto y que ya acumula más de 600.000 visualizaciones, retrata con humor la vida diaria junto a una mascota con demasiada energía.

Basil es una perra mestiza con mezcla de labrador retriever, pastor australiano y poodle. Esta combinación genética reúne características propias de razas activas, inteligentes y con un fuerte instinto de trabajo. De acuerdo con el American Kennel Club, los pastores australianos, en particular, fueron criados como perros de pastoreo, lo que los convierte en animales con una marcada necesidad de mantenerse ocupados.

En el caso de Basil, esa necesidad se canaliza en una obsesión por atrapar y devolver la pelota. La intensidad de su juego no parece tener pausas, aun cuando su dueña claramente las necesita. En el video viral, Christa se esconde entre el sofá y las cortinas para escapar unos minutos del juego. “Escondiéndome detrás del sofá porque necesitaba un descanso de lanzar su pelota”, escribió en la publicación.

Sin embargo, el descanso dura poco. Basil aparece rápidamente en escena, salta al sofá, asoma la cabeza con la pelota aún en la boca y sorprende a su dueña, que suelta un grito. Lejos de desconcertarse, la perra interpreta la situación como una extensión del juego: empieza a darle suaves manotazos a Christa, como si intentara animarla a seguir jugando. La reacción de la dueña, entre risas, se resume en una frase: “Me encontró tan rápido”.

El video desató una ola de comentarios en TikTok, muchos de ellos celebrando la determinación de Basil. “¡Te toca!”, bromeó un usuario. Otro imaginó el pensamiento de la perra: “Estamos jugando a traer la pelota, no a traerla y a las escondidas”. Algunos destacaron el compromiso laboral de la mascota con frases como: “Estás en horario laboral, vuelve a tu trabajo”.

Christa también participó en los comentarios, asegurando que su perra “dirige un barco muy estricto” y que “no se le pasa nada”. Añadió, entre risas, que para compensar el intento de escape, terminó lanzándole la pelota al menos 100 veces más.

Aunque el video tiene un tono humorístico, también deja ver la intensidad con la que algunas razas viven el juego y la importancia de ofrecerles suficiente estimulación física y mental. Para Christa, por ahora, encontrar un mejor escondite parece ser la única forma de lograr una pausa.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱