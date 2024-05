Murió Carramán, el perro que logró unir a toda una comunidad en Bogotá

El perro murió hoy jueves 30 de mayo. Foto: Twitter: @Pao_pet_sitter

La historia de Chepe, un habitante de calle, y Carramán, su compañero perruno, se viralizó a través de redes sociales el año pasado. Ambos eran queridos amigos en la comunidad de Teusaquillo, en el norte de Bogotá, por lo que estaban juntos viviendo el uno al lado del otro.

Desafortunadamente, debido a problemas de salud, el hombre que vivía en la calle falleció, y su fiel perrito nunca se separó de él, permaneciendo a su lado en todo momento. Marcela González, residente de la localidad de Teusaquillo desde hace dos años, descubrió el cuerpo del hombre el 29 de enero de 2023, acompañado siempre por su leal compañero canino.

Inmediatamente, Marcela reconoció a Carramán, el perro de Chepe. “Para mí fue muy duro encontrarlo allí,” comentó a La Red Zoocial. “Él era parte de nuestra comunidad, una presencia querida y constante. Siempre me acompañaba, y cuando yo le daba un pan a Chepe, él siempre compartía la mitad con su perro.”

Posteriormente, algunos vecinos se enteraron de lo que había sucedido a través de un grupo de WhatsApp. Por ello, sintieron mucha tristeza por Chepe, pero también por Carramán, motivo por el cual publicaron en redes sociales la situación del canino abandonado.

Después de una emotiva ceremonia en honor a Chepe, Alejandra compartió un mensaje en redes sociales para dar a conocer la situación en la comunidad local. Lo que sucedió a continuación superó sus expectativas. “La respuesta de la gente fue increíble,” dijo Alejandra. “Muchos reconocieron a Carramán y se ofrecieron a ayudar. Fue muy reconfortante.”

Sin embargo, Carramán demostró ser un perro bastante inquieto. Escapó varias veces hacia el parque Santa Marta, aparentemente en busca de su humano. Durante este tiempo, recibió cuidados de Fernando, un amigo de Chepe, así como de Sara y Jhon, una pareja de habitantes de la calle. Sin embargo, pronto se hizo evidente que Carramán necesitaba atención veterinaria.

“Carramán solía deambular inquieto por el sector, y nos preocupaba su seguridad,” recordó Alejandra. “Con la ayuda de otros vecinos, logramos asegurarlo antes de que algo malo sucediera.” Posteriormente, lo trasladaron a una guardería donde recibió cuidados de todos los vecinos y comparte espacio con otros animales.

“Nos unimos varias madrinas y logramos conseguir un sitio en el barrio para que Carraman viviera su vejez tranquilo y calientito. Carramanchi recibió baño, comida y medicamentos porque tenía sus cositas de salud”, comentó en X, una de las habitantes del sector.

No obstante, Paola, la misma usuaria, informó a través de sus redes sociales que la salud del animal de compañía comenzó a decaer. Según afirmó ella, varios de los órganos del perro comenzaron a fallar ya por su edad, por lo que era difícil de tratar. Hoy, jueves 30 de mayo, el perrito murió. “El doctor de Carraman nos dió la triste noticia, no había mucho que hacer por él, estaba sufriendo y no tenía buen pronóstico. Tuvimos que tomar la triste y dura decisión”, mencionó la usuaria a través de X.