Murió Magnus, perrito de Camilo Triana que conmovió a miles por su lucha contra el cáncer

Magnus acompañó a Camilo Triana durante casi nueve años y se convirtió en su mejor amigo. Foto: @triannacamilo

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El creador de contenido colombiano Camilo Triana confirmó este domingo 5 de abril la muerte de su perrito Magnus, una mascota que durante años se convirtió en protagonista de sus publicaciones y en una figura querida por miles de seguidores.

“Por siempre Magnus Antonio, te amo con mi vida entera. Gracias por devolverme las ganas de vivir, prometo hacer valer cada segundo que me quede de existencia. Espérame cruzando el arcoíris. Descansa en paz mi vida”, escribió el influencer en su cuenta de Instagram.

Semanas antes, Triana había informado a sus seguidores que el cáncer de Magnus había reaparecido. En ese momento, explicó que, junto a su familia, decidió no someterlo a nuevos tratamientos invasivos, como cirugías o quimioterapias, debido al desgaste físico que implicaban y a su edad. En cambio, optaron por priorizar su bienestar y brindarle una etapa final tranquila y libre de dolor.

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La historia de Magnus había conmovido previamente a la comunidad digital. En noviembre de 2025, el perro fue protagonista de una celebración que se hizo viral, luego de que superara un agresivo cáncer tras meses de tratamiento. Para anunciar la noticia, Triana recorrió varias calles de Bogotá en una camioneta decorada con globos y un mensaje que decía: “Mi perro superó el cáncer”, invitando a otros conductores a sumarse al festejo tocando la bocina.

El gesto no pasó desapercibido. A lo largo del recorrido, decenas de personas reaccionaron con entusiasmo, motociclistas se acercaron para felicitarlo, conductores hicieron sonar sus claxon y algunos incluso interactuaron con Magnus, que viajaba tranquilo con la ventana abajo. La escena se convirtió en un pequeño desfile improvisado que reflejaba la empatía de quienes conocían, o se enteraban en ese momento, de la historia del perro.

Sin embargo, meses después, el panorama cambió. En marzo de 2026, Triana confirmó que la enfermedad había regresado, una noticia que, según expresó, no esperaba enfrentar tan pronto. Magnus, quien lo acompañó durante casi nueve años, no solo era su mascota, sino su mejor amigo y una presencia constante en su vida personal y profesional.

“Pensé que no regresaría o que lo haría mucho más adelante”, confesó entonces, al tiempo que agradecía a sus seguidores por haber acompañado el proceso. A muchos de ellos los llamó “sus tíos virtuales”, en reconocimiento al apoyo recibido durante los momentos más difíciles.

Tras el anuncio de la muerte de Magnus, miles de seguidores han dejado a Triana mensajes de apoyo y condolencias en sus redes sociales. Magnus deja una huella que trasciende lo digital, la de una historia de lucha, compañía y afecto que logró conectar con miles de personas.

Su partida ha generado una nueva ola de solidaridad, en la que no solo se recuerda su batalla contra el cáncer, sino también el vínculo profundo que construyó con su familia y con quienes siguieron su historia.

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