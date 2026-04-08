Murió Sugar, la perrita cinco veces campeona de surf canino, tras luchar contra el cáncer

Su última ola quedó registrada el 7 de marzo de 2026, semanas antes de su partida. Foto: @sugarthesurfingdog

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La comunidad del surf y miles de seguidores en redes sociales despiden a Sugar, la perrita surfista que durante años fue un símbolo de alegría, resiliencia y conexión con el mar. Su fallecimiento fue confirmado a través de su cuenta oficial de Instagram (@sugarthesurfingdog), donde se informó que murió el 30 de marzo de 2026 a las 3:20 a. m., en brazos de su dueño, Ryan Rustan.

“Sugar, la perrita surfista, falleció anoche a las 3:20 a. m. en los brazos de su papá. Vivía para sacar sonrisas, hacer voluntariado, darlo todo y cambiar para siempre el surf canino. ¡Gracias por amar a Sugar! Adiós, mi Sugar, no puedo creer que estoy escribiendo esto, te voy a extrañar muchísimo ”, se lee en la publicación con la que se dio a conocer la noticia, acompañada de una imagen de lo que fue su última ola, registrada el 7 de marzo de este año.

A sus 16 años, Sugar dejó una huella significativa tanto en el mundo del deporte como en el trabajo social con animales. Fue rescatada en Huntington Beach, una ciudad costera situada en el estado de California, Estados Unidos, pasó de vivir en las calles a convertirse en cinco veces campeona mundial de surf canino y en el primer animal en ingresar al Salón de la Fama del Surf. Además, fue perrita de terapia, participando en visitas a veteranos de guerra y en programas de surf terapéutico en el sur de California.

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En los últimos meses, su estado de salud había generado preocupación entre sus seguidores. La perrita enfrentaba un cáncer por el cual fue sometida a una cirugía para remover un tumor, y desde entonces permanecía en recuperación bajo el cuidado de su tutor. Durante este proceso, Rustan impulsó una campaña de donación para cubrir los gastos médicos y garantizar su bienestar en esta etapa.

“Hemos estado luchando juntos contra su cáncer, cada donación ayuda a cubrir lo que ya he gastado y a prepararme para lo que venga. Sugar ha llevado mucha alegría a muchísimas personas. Si su historia ha tocado tu corazón, cualquier apoyo significa el mundo para nosotros. Gracias por acompañarnos en este camino”, expresó en su momento en redes sociales.

Más allá de sus logros deportivos, su cuidador dijo que Sugar será recordada por el impacto emocional que generó en quienes siguieron su historia. Su vida, marcada por la superación y el servicio, la convirtió en un referente del vínculo entre humanos y animales, así como en un ícono del surf canino a nivel internacional.

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