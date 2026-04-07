Despiden a Capitán, perrito bombero que salvó vidas en el sismo de México de 2017

El oficial canino sirvió durante diez años en labores de búsqueda y rescate. Foto: Bomberos Zapopan

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La corporación de Bomberos de Zapopan, en México, despidió con honores a Capitán, un perrito rescatista que durante diez años hizo parte de su equipo de búsqueda y rescate, dejando una huella imborrable en múltiples emergencias. El bombero canino falleció recientemente, tras una década de servicio en la que se destacó por su disciplina, lealtad y capacidad para localizar personas en situaciones críticas.

De acuerdo con la entidad, Capitán llegó siendo apenas un cachorro gracias a una donación de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta. Desde entonces, creció al interior de la institución, donde fue entrenado y se convirtió en el primer integrante de la unidad canina. Con el paso de los años, su agudo olfato y habilidades en la localización de personas en estructuras colapsadas lo posicionaron como un referente dentro del equipo.

Uno de los momentos más recordados de su trayectoria ocurrió en 2017, cuando participó en las labores de rescate tras el sismo que afectó el centro de México. En el estado de Morelos, durante la llamada Misión Morelos, Capitán fue clave para ubicar a una persona atrapada bajo los escombros de una iglesia, una intervención que marcó su carrera y evidenció la importancia de los binomios caninos en este tipo de emergencias.

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A lo largo de su vida operativa, participó en diferentes activaciones y apoyó a su equipo en situaciones de alto riesgo, consolidándose como un aliado fundamental en las labores humanitarias de la institución. Su historia también representa el crecimiento de las capacidades de búsqueda y rescate canino dentro de los bomberos de Zapopan.

“Tras 10 años a nuestro lado, nuestro oficial canino Capitán ha cruzado el arcoíris, desde donde continuará con su servicio”, expresó la institución a través de sus redes sociales, donde también destacó su compromiso y entrega durante toda su carrera.

La despedida de Capitán generó mensajes de reconocimiento por parte de la comunidad y de quienes conocieron su labor. “Capitán, gracias por tu servicio, tu lealtad y por cada día de compañía incondicional. Que desde donde ahora estés, tu guía y tu cuidado sigan protegiendo a las niñas y niños de nuestra ciudad”, añadieron desde el cuerpo de bomberos.

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Su legado permanece no solo en las vidas que ayudó a salvar, sino también en la historia de los equipos de rescate, donde su nombre queda asociado a una década de trabajo y compromiso al servicio de los demás.

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