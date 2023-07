‘Negro’ el perro que murió luego del ataque a un CAI en el oriente de Cali

Estos perritos eran los encargados de acompañar a los uniformados en el Comando de Atención Inmediata. Foto: Policía de Cali

En la noche del pasado sábado 29 de julio se registró un atentado en el CAI del barrio Alfonso Bonilla Aragón, en el oriente de Cali, que aunque no dejó personas afectadas, sí terminó con la vida de un perrito que se encargaba de acompañar a los uniformados y acompañar las instalaciones.

Su nombre era ‘Negro’, y de acuerdo con los uniformados se acercaba todos los días a la estación para ser alimentado por los patrulleros, quienes con el paso del tiempo se encariñaron con él y lo adoptaron como mascota.

Según comunicó la Policía, la mascota vivió dos años en este lugar ubicado en el oriente de la ciudad. “Negro acompañó las instalaciones durante dos años aproximadamente. Lamentamos y rechazamos estos hechos de violencia”, expresó la Policía a El País de Cali.

De acuerdo con la Unidad Especial de Protección Animal, el canino falleció por una hemorragia como consecuencia de la inserción de una esquirla en su corazón. “Lamentamos el fallecimiento de Negro en la explosión ocurrida ayer” indicó la entidad.

#NoticaCali l Lamentamos el fallecimiento de Negro en la explosión ocurrida ayer en el CAI de Alfonso Bonilla Aragón, anoche se realizó necropsia al cadáver determinando que falleció por una hemorragia como consecuencia de la inserción de una esquirla en su corazón … (1/2) pic.twitter.com/a43iV1Bbag — Unidad Especial de Protección Animal Cali (@AnimalesCali) July 30, 2023

A pesar del lamentable hecho, ‘Negro’ no fue el único canino que resultó afectado por la explosión. ‘Mona’, otra perrita que permanecía en el lugar, resultó herida. La canina, de pelaje blanco con dorado, desapareció justo en el momento en el que el artefacto detonó y no se supo nada de ella durante varias horas.

Posteriormente, fue encontrada con varias heridas en sus patas y fue trasladada al Centro de Bienestar Animal, donde fue atendida. De acuerdo con El País, aunque todavía no se conoce con exactitud el estado de salud de la canina, aparentemente, no fue grave.

“Es lamentable lo que ocurrió, si bien no tuvimos pérdidas humanas, falleció el canino. Además, una perra que también estaba cerca del lugar se habría ido y estaría herida con una esquirla”, manifestó el secretario de Seguridad de Cali, Jimmy Dranguet al diario anteriormente citado.

Asimismo, el concejal animalista Terry Hurtado rechazó los hechos y exigió información sobre la perrita que, presuntamente, había parido hace pocos días. “Rechazamos el atentado al CAI de Bonilla Aragon con una granada. Allí viven 2 perros. Uno murió y no tengo información de la condición de la perra que recientemente había parido” escribió el funcionario en su cuenta de Twitter.

Rechazamos el atentado al CAI de Bonilla Aragon con una granada. Allí viven 2 perros. Uno murió y no tengo información de la condición de la perra que recientemente había parido. Agradezco información @PoliciaCali @Dranguet. pic.twitter.com/RhHdV4o6Gh — Terry Hurtado (@TerryHurtado) July 30, 2023

Lo que se sabe sobre el atentado

Según confirmaron las autoridades locales, el atentado se registró en la Carrera 28 con Calle 103 hacia las 9:25 de la noche de este sábado. Al parecer, sujetos en una moto habrían lanzado el explosivo.

“Lastimosamente, sobre las 9:25 de la noche hemos sufrido un atentado terrorista, unos sujetos a bordo de una motocicleta Pulsar negra arrojaron una granada, al parecer de fragmentación, en el CAI del barrio Alfonso Bonilla Aragón. Gracias a Dios no tuvimos vidas humanas comprometidas, no tuvimos lesionados, no tuvimos mayor afectación a nuestra infraestructura. Lastimosamente, falleció un canino que estaba cerca a este CAI”, dijo el secretario de Seguridad de Cali, Jimmy Dranguet.

🚨Gracias a la oportuna reacción de la @PoliciaCali y las autoridades competentes, se logra mantener el orden público en el oriente de Cali.



Seguimos en territorio. pic.twitter.com/BOgNGAZAci — Seguridad y Justicia (@SeguridadCali) July 30, 2023

Sumado a esto, el funcionario aseguró que otra granada fue lanzada en el CAI del barrio Mojica, pero esta no alcanzó a explotar, por lo que reforzaron la seguridad en la ciudad. “A los criminales que quieren amedrentar nuestra fuerza pública, afectar a nuestros ciudadanos y causar terror en la ciudad, les informamos que doblaremos nuestras capacidades de prevención y reacción para identificarlos y judicializarlos”.

