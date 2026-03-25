Nicky Jam encontró a una perrita en concierto, la subió al escenario y ahora le buscan hogar

Nicky Jam reaccionó con calma y cariño ante la presencia de la perrita en el escenario. Foto: @jeanjose.25

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Un momento inesperado se vivió durante un concierto del artista de música urbana Nicky Jam en Chile, cuando una perrita logró subir al escenario en pleno espectáculo, desatando la sorpresa y emoción del público.

Según testigos que registraron lo ocurrido en redes sociales, el hecho se presentó durante la segunda noche del Show Aniversario de Calama, ciudad al norte de Chile. El artista interpretaba sus éxitos ante cientos de asistentes cuando, de manera inesperada, una perrita burló los controles de seguridad y apareció sobre el escenario, interrumpiendo brevemente la presentación.

Lejos de reaccionar con incomodidad, el cantante optó por integrar la situación al espectáculo, interactuando con la perrita y provocando una ovación inmediata.

El episodio tomó un giro aún más emotivo cuando el artista leyó un cartel de una asistente que buscaba a su perro, Floky, desaparecido desde diciembre del año pasado. Conmovido por la situación, Nicky Jam llegó a pensar que el animal que había subido al escenario podría ser el mismo. Sin embargo, tras conversar con la dueña, se confirmó que no se trataba de la mascota extraviada.

“¿No es Floky?… no importa, denle cariño a este perrito por ahí, guárdenmelo”, se le escucha decir al artista en videos difundidos en redes sociales. Durante el momento, también pidió que le dieran agua y comida al animal, que se mostraba asustado, antes de entregarlo al equipo logístico del evento.

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A pesar de la confusión, el gesto fue ampliamente valorado por el público, que destacó la empatía y cercanía del cantante frente a una situación inesperada.

Sin embargo, la historia no terminó allí. Horas después del concierto, el usuario de Instagram Jean José Parada (@jeanjose.25) compartió en sus redes sociales un video en el que explicaba que él tenía a la perrita que apareció en el escenario. En su publicación, contó que decidió llevarla a su casa para evitar que quedara a la deriva y que actualmente se encuentra en buen estado de salud.

“Aquí está la perrita que ayer Nicky Jam subió al escenario. Está muy bien cuidada, se porta muy bien y se nota que ha recibido buena educación”, señaló en el video, en el que también hizo un llamado a la comunidad para ayudar a encontrar a sus tutores. Según indicó, su intención principal es que la perrita pueda regresar con su familia, aunque no descartó la posibilidad de buscarle un nuevo hogar o incluso de adoptarla en caso de no encontrar a sus cuidadores.

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