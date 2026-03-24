Perrito ciego fue rescatado en una feria del libro y ahora es “dueño” de una librería

Chilaquil no solo logró recuperarse, sino que también encontró un hogar definitivo junto a una familia que hoy convive con varios perros rescatados. Foto: @amatelibreria

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Chilaquil es un perrito que alguna vez vivió en condición de calle, ciego y enfermo, pero que hoy es considerado el “dueño” de Amate Librería, un espacio cultural que también se ha convertido en símbolo de empatía y rescate animal.

De acuerdo con la información compartida por la cuenta oficial de la librería en Instagram (@amatelibreria), la historia de Chilaquil comenzó hace aproximadamente un año, cuando fue encontrado durante la Feria Internacional del Libro de la ciudad de Morelia, en México. En ese momento, el perro se encontraba en condiciones críticas, pues además de su ceguera, presentaba graves problemas de salud en la piel, lo que hacía que pocas personas se interesaran en ayudarlo.

“Hace un año, en la Feria Internacional del Libro de la ciudad de Morelia, conocimos a Chilaquil, un perrito ciego y muy enfermo que fue rescatado con apoyo de la asociación El legado de Camila A.C.”, explican en sus redes sociales. Este primer paso fue fundamental para cambiar el rumbo del animal, quien recibió atención médica, fue esterilizado y comenzó un proceso de recuperación.

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El caso de Chilaquil también estuvo marcado por momentos difíciles. En medio del proceso, una persona llegó a sugerir que no valía la pena invertir esfuerzos en su recuperación debido a su estado. Sin embargo, lejos de desanimar a quienes decidieron ayudarlo, este comentario reforzó su compromiso. “En su momento, una supuesta ‘rescatista’ me dijo que ‘esos perros viejos y enfermos no valen la pena, que es mejor dormirlos’. Me dio tanto coraje escuchar eso, que con mayor ganas luché por sacarlo adelante”, relataron desde la librería.

Con el paso de los meses, Chilaquil no solo logró recuperarse, sino que también encontró un hogar definitivo junto a una familia que hoy convive con varios perros rescatados. Actualmente, forma parte de un grupo de nueve caninos que han sido acogidos tras vivir situaciones de abandono, consolidando un entorno donde el cuidado animal es una prioridad.

Paralelamente, surgió Amate Librería, un proyecto que combina el amor por los libros con una causa social. Según sus propios creadores, el nombre del lugar no solo hace referencia al árbol de amate, sino que también juega con la idea de “ámate”, como una invitación a poner amor en cada acción, ya sea en un negocio, en el cuidado de los animales o en la vida cotidiana.

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La librería se encuentra ubicada en el centro de la ciudad y se ha convertido en un punto de encuentro para lectores y visitantes que, además de adquirir libros, conocen la historia de Chilaquil. El perro, que antes deambulaba por las calles cercanas a la catedral, ahora es una figura central del lugar y un símbolo de resiliencia, amor y protección.

De acuerdo con la información difundida en redes, cada compra en la librería contribuye al sostenimiento de los perros rescatados y al apoyo de organizaciones como El legado de Camila A.C., que trabajan en la recuperación de animales en situación de abandono. Además, durante eventos como las ferias de libros, se promueven donaciones en especie y aportes económicos para cubrir gastos veterinarios de otros casos urgentes.

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