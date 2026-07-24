“No tiene la culpa”: Kaiser fue entregado a una fundación por su propia familia

Kaiser es un perro tierno y cariñoso que busca un hogar donde pueda recibir amor y cuidados. Foto: Adopta Un Peludo

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Kaiser tiene un año y ocho meses y, según la organización que ahora está a su cargo, es un perro tierno y cariñoso que busca una familia que lo quiera y lo cuide. La mascota fue entregada a una fundación por su anterior familia, la cual argumentó que la llegada de un bebé al hogar y la falta de espacio les impedían continuar con su cuidado.

La historia fue compartida por Adopta Un Peludo, un refugio dedicado al rescate de animales en Colombia y ubicado en Chía. De acuerdo con la organización, la familia también manifestó preocupación por la presencia de pelos en el hogar.

“¿Dejarías a tu perrito en una fundación por la llegada de un bebé al hogar y poco espacio? Esta es la historia de Kaiser. Hace unos días se contactó una persona indicándonos que ya no podía seguir con este pequeño. Aunque sea de raza, a ellos también les pasan estas cosas”, señaló la fundación al compartir el caso de Kaiser y recordar que los animales de raza también pueden terminar en refugios o necesitar una nueva oportunidad.

Adopta Un Peludo decidió recibir al perro y asumir su proceso de atención. Aunque sus antiguos responsables indicaron que tenía las vacunas al día, el carnet se habría perdido luego de que Kaiser lo mordiera, por lo que la fundación informó que, por seguridad, iniciará nuevamente su protocolo de vacunación. Además, el animal requiere desparasitación y ya está esterilizado.

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Ahora, Kaiser busca una familia que pueda ofrecerle un nuevo hogar, pero también padrinos y madrinas que ayuden a cubrir los gastos de su proceso de adaptación y atención veterinaria.

“Él es solo un perrito más que no tiene la culpa de decisiones ajenas. No estamos juzgando, solo dejamos toda la historia y el contexto para que cada quien saque sus conclusiones”, escribió Adopta Un Peludo al presentar el caso en sus redes sociales.

Quienes deseen apadrinar a Kaiser, ayudar con su proceso o adoptarlo pueden comunicarse con la fundación a través del WhatsApp 311 480 1038 o en sus redes sociales: @adoptaunpeludo_

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