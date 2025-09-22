No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

La Red Zoocial
Perros

‘Nos dejan animales, pero el apoyo no llega’: fundación pide ayuda ante desalojo

La organización atiende perros en condición de abandono, muchos entregados por familias que no pueden o no quieren seguir cuidándolos.

La Red Zoocial
La Red Zoocial
22 de septiembre de 2025 - 08:23 p. m.
La continuidad del GAAP no solo significa techo y alimento para sus 18 “peludos”, sino también la posibilidad de mantener viva una misión que transforma el abandono en esperanza.
La continuidad del GAAP no solo significa techo y alimento para sus 18 “peludos”, sino también la posibilidad de mantener viva una misión que transforma el abandono en esperanza.
Foto: Instagram Gio el Taximascota
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La Fundación Grupo Ayuda Animal GAAP, ubicada en la vereda Mundo Nuevo, en Pereira, atraviesa una situación crítica: está en riesgo de desalojo y necesita apoyo para continuar ofreciendo refugio a 18 animales rescatados que tienen actualmente.

Geovanny Gil Aguirre, conocido como “Gio el Taximascota” y fundador de la organización, explicó que, aunque aún no existe una orden ejecutoria, ya recibe presiones para abandonar el lugar donde funciona el albergue. “Si logro conseguir pronto un sitio alterno, evitaríamos el proceso. Ya lo viví una vez y es muy engorroso”, señaló.

Vínculos relacionados

Gio el Taximascota: un viaje de amor y compromiso con los animales
Adopte a Mono: este noble peludito lleva cuatro años soñando con una familia

El activista y emprendedor aseguró que su objetivo no es despertar lástima, sino visibilizar los proyectos que impulsa para el bienestar animal y el emprendimiento social. “Quiero que se vea como la labor de alguien que ama a los animales y trabaja por ellos, pero necesitamos respaldo. Las fundaciones y rescatistas siempre recibimos casos, pero pocas veces recibimos apoyo”, expresó.

La fundación atiende perros en condición de abandono, muchos entregados por familias que no pueden o no quieren seguir cuidándolos. Sin un lugar estable, los animales quedarían expuestos a perder el único espacio seguro que tienen.

Quienes deseen colaborar, ya sea con donaciones o brindando información sobre un predio donde puedan reubicar el refugio, pueden comunicarse al 310 349 0369.

La continuidad del GAAP no solo significa techo y alimento para sus 18 “peludos”, sino también la posibilidad de mantener viva una misión que transforma el abandono en esperanza para los animales más vulnerables de Pereira.

Video Thumbnail

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Perros

Fundación

Rescate

Desalojo

Apoyo

Ley

Proyectos

Pereira

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar