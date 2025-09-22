Adopte a Mono: este noble peludito lleva cuatro años soñando con una familia

La adopción no solo cambia la vida de un animal sin hogar; también transforma la de quien decide abrir su corazón. Foto: fundacion_tepa

Mono lleva cuatro años aguardando pacientemente la oportunidad de conocer el amor verdadero. Con seis años de vida, este perro, rescatado en 2021 de las calles de Cazucá junto a otra perrita llamada Miel, hoy se encuentra bajo el cuidado de la Fundación TEPA, donde espera la llegada de una familia que lo ame para siempre.

Juicioso, sociable y dueño de una sonrisa encantadora, Mono cautiva con sus ojos expresivos que parecen suplicar por una segunda oportunidad. Aunque su pasado es en gran parte un misterio, su carácter noble y alegre demuestra que está listo para convertirse en el compañero fiel de alguien dispuesto a brindarle afecto y estabilidad.

La adopción no solo cambia la vida de un animal sin hogar; también transforma la de quien decide abrir su corazón. Miles de perros y gatos en Colombia dependen de la solidaridad de las personas para salir del abandono, y darles una familia es un acto de compasión que contribuye a construir comunidades más responsables y respetuosas con la vida.

En este mes del amor y la amistad, la Fundación TEPA invita a reflexionar sobre la importancia de adoptar. Quienes deseen conocer a Mono y ofrecerle un hogar definitivo pueden comunicarse con la fundación a través de sus redes sociales o a los números 321 306 7647 y 310 854 0203 para agendar una visita. Adoptarlo es regalarle, por fin, la oportunidad de escribir una historia con final feliz.

