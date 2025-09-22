No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

La Red Zoocial
Perros

Adopte a Mono: este noble peludito lleva cuatro años soñando con una familia

Pese a que su historia es un misterio, Mono demuestra con su nobleza y alegría que está listo para ser el fiel amigo de quien le brinde amor y calma.

La Red Zoocial
La Red Zoocial
22 de septiembre de 2025 - 07:14 p. m.
La adopción no solo cambia la vida de un animal sin hogar; también transforma la de quien decide abrir su corazón.
La adopción no solo cambia la vida de un animal sin hogar; también transforma la de quien decide abrir su corazón.
Foto: fundacion_tepa
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Mono lleva cuatro años aguardando pacientemente la oportunidad de conocer el amor verdadero. Con seis años de vida, este perro, rescatado en 2021 de las calles de Cazucá junto a otra perrita llamada Miel, hoy se encuentra bajo el cuidado de la Fundación TEPA, donde espera la llegada de una familia que lo ame para siempre.

Juicioso, sociable y dueño de una sonrisa encantadora, Mono cautiva con sus ojos expresivos que parecen suplicar por una segunda oportunidad. Aunque su pasado es en gran parte un misterio, su carácter noble y alegre demuestra que está listo para convertirse en el compañero fiel de alguien dispuesto a brindarle afecto y estabilidad.

Vínculos relacionados

¿A qué edad le salen canas a los gatos negros?
Se busca a “Muu”, perrita en tratamiento oncológico perdida en Ciudad Bolívar
Perro continúa sonriendo tras más de 500 días esperando ser adoptado (video)

La adopción no solo cambia la vida de un animal sin hogar; también transforma la de quien decide abrir su corazón. Miles de perros y gatos en Colombia dependen de la solidaridad de las personas para salir del abandono, y darles una familia es un acto de compasión que contribuye a construir comunidades más responsables y respetuosas con la vida.

En este mes del amor y la amistad, la Fundación TEPA invita a reflexionar sobre la importancia de adoptar. Quienes deseen conocer a Mono y ofrecerle un hogar definitivo pueden comunicarse con la fundación a través de sus redes sociales o a los números 321 306 7647 y 310 854 0203 para agendar una visita. Adoptarlo es regalarle, por fin, la oportunidad de escribir una historia con final feliz.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Perro

Adopción

Perrita

Fundación

Rescate

Oportunidad

Familia

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar