Veterinario recorre las calles para brindar atención a animales sin hogar

Con un maletín al hombro y mucha paciencia, el veterinario se acerca despacio a los perros para ganar su confianza antes de tratarlos. Foto: @dr.edunugra

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Eduardo Nugra, conocido en redes sociales como Doctor Eduardo Nugra (@dr.edunugra), es un médico veterinario y creador de contenido que, desde hace más de una década, dedica parte de su tiempo a recorrer las calles para brindar atención básica a perros y gatos que viven en situación de abandono.

Según cuenta el veterinario, con un maletín al hombro y sin más herramientas que su experiencia y la paciencia que exige acercarse a animales asustadizos, camina por distintos sectores de las ciudades en busca de aquellos seres que muchas veces pasan desapercibidos, como perros enfermos, viejos o heridos. Su objetivo es tratar de aliviar un poco su dolor y ofrecerles al menos una oportunidad de atención médica.

Cuando encuentra a un perro en mal estado, realiza una evaluación en el lugar y brinda los primeros cuidados que están a su alcance. En los casos más delicados, decide trasladarlos a su clínica para ofrecerles un tratamiento más completo.

De acuerdo con el profesional, gran parte de esta labor la realiza con recursos propios y, en ocasiones, con el apoyo de personas que conocen su trabajo y se suman a la causa con donaciones. Aunque sabe que no puede rescatar a todos los animales que encuentra, considera que cada intervención puede marcar una diferencia.

“Cada día, en mi consulta, tengo el privilegio de sanar y aliviar el dolor de muchos animales, pero hay una realidad que me rompe el alma: después de curarlos, muchos no tienen un lugar seguro a donde ir y vuelven a la calle”, escribió el médico en sus redes sociales.

Más allá de la atención médica, Nugra tiene el sueño de crear un refugio donde los animales que rescata puedan recuperarse por completo y encontrar una familia. Según cuenta, su anhelo es contar con un terreno donde perros y gatos puedan permanecer seguros mientras esperan una adopción definitiva.

“Mi compromiso no termina cuando cierro una herida o administro un medicamento. Mi sueño es tener un lugar donde cada animal que rescato pueda encontrar un hogar seguro y lleno de amor”, ha señalado en redes.

Mientras sueña con su refugio, este veterinario sigue recorriendo las calles siempre que puede, brindando atención y esperanza a cada animal que encuentra. Su labor también trasciende en las redes sociales, donde comparte sus historias y ha logrado inspirar a cientos de personas. Actualmente cuenta con más de 100.000 seguidores que apoyan su causa y celebran cada vida que logra salvar.

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