Nueva integrante de la casa de Rigo es rechazada por sus hermanos perrunos

La perra habría sido maltratada durante muchos años, por lo que se muestra temblorosa y asustadiza. Foto: @Losetodocol

Rigoberto Urán con sus logros como ciclista se ha ganado el cariño de los colombianos, pero también por el carisma con que comparte con niños, campesinos, fanáticos y hasta perritos. Como lo evidenció hace poco, a través de sus redes sociales, en las que dejó ver a la canina que rescató y que anteriormente había sufrido maltrato.

“Esta nueva integrante de la casa, una perrita que ha sido maltratada. Vive más asustada que un berraco”, dijo el deportista, que posaba junto a sus tres perros, lo que dio pie para que Rigo hiciera sus reconocidas bromas. “Y estos dos perros, como se les da todo, son desagradecidos. Como han ido a Europa, a Estados Unidos, no saben convivir. Hay que aprender a respetar, ayudarle a esta pobre muchacha. Mírele la cabecita”, señaló a la nueva mascota.

“¿Usted por qué tiembla, Toñita?”, dijo Michelle Durango, la esposa del ciclista, refiriéndose a la mascota recién llegada. Por ello, Rigo contó la historia: “Tiembla porque fue una perra maltratada muchos años. La perrita cree que uno a toda hora le va a pegar. Son egoístas, pero les va a tocar ponerse las pilas porque esta perra viene de la calle, cuando uno viene de la calle, viene con todo”, dijo con humor.

Así que aprovecho la situación de Toñita para ponerle ejemplo a las otras mascotas. “Entonces, si no se ponen las pilas, esta perrita les pude estar quitando la comida. Esta sabe lo que es luchar. Ustedes no saben lo que es eso, muchachos. Suave con la perra, que está aquí temblando. No levanta ni la cola, mire a la pobre perrita. Mírele el susto por maltrato animal. Ahí va de a poquito cogiendo amor”, compartió.

Por redes sociales, además, ha compartido el proceso de integración que ha tenido la nueva integrante con sus hermanos perrunos. En otro video, por ejemplo, llevaba a sus perritos en el carro y en él dice: “Arrímesele hermano, más amistad. Porque la va a dejar ahí solita. Papito, hágale cerquita a la muchacha. Compartan con ella. ¿Están aburridos porque les quitó el puesto?”, contó mientras mostraba a Toñita sola en una ventana.

