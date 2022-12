No todo es lo que parece: ocho falsos mitos sobre los perros que debería conocer

¿La saliva de los perros es curativa? ¿Hay razas PPP? ¿Ven a blanco y negro? Aclaramos estos y otros mitos. Foto: Pexels - Pexels

Si tiene o piensa tener un perro como mascota seguro ha buscado en Internet sobre varios temas relacionados con la salud y creencias populares. Entre ellos, sobre la equivalencia de la edad humana en perros, la razón por la que tienen su nariz seca o el “poder curativo” de su saliva. Lo que es cierto, es que muchas de estas búsquedas pueden ocasionarle problemas en la tenencia de su animal de compañía, sobre todo, si se trata de algunas creencias populares sobre los alimentos.

Para desmentir estos mitos, la Real Sociedad Canina de España, RSCE, aclaró algunas de las prácticas más comunes, todo con el fin de darle bienestar a los caninos.

Le puede interesar: ¿Los ha visto? Yeison, Kiara, Guanda y otros animales perdidos en Bogotá

Un año de perro equivale a siete de un humano

Esta es una de las creencias más populares entre muchos dueños de mascotas. Sin embargo, después de varias investigaciones y análisis biológicos se comprobó que esta premisa no es correcta y que, se deben tener en cuenta factores biológicos y genéticos que pueden incidir en la equivalencia de edades entre los caninos y los seres humanos.

La última investigación relacionada con este cálculo propone una fórmula para averiguar la edad humana de su perro: Edad humana equivalente = 16 x ln (edad cronológica del perro) + 31. “ln” representa una función matemática conocida como el logaritmo natural que puede calcular acá. De acuerdo con lo anterior, un cachorro de siete semanas equivaldría, aproximadamente a un bebé humano de 12 meses, mientras que un labrador de 12 años podría tener la edad de un humano de 70 años. Esto puede variar dependiendo de la raza y tamaño del perro.

En vídeo: ¿Por qué mi gato vomita bolas de pelo? ¿Debo preocuparme?

Hay razas potencialmente peligrosas

De acuerdo con la Secretaría de Gobierno de Bogotá, son tres las razones por las que la norma considera a un canino como potencialmente peligroso: haber tenido episodios de agresiones a personas o haberle causado la muerte a otros perros, haber sido adiestrado para el ataque y la defensa o ser una de 14 razas fuertes (American Staffordshire Terrier, Bullmastiff, Dóberman, Dogo Argentino, Dogo de Burdeos, Fila Brasileiro, Mastín Napolitano, Bull Terrier, Pit Bull Terrier, American Pitbull Terrier, Presa Canario, Rottweiler, Staffordshire Terrier, Tosa Japonés), sus cruces o híbridos.

Sin embargo, según la RSCE, los perros más fuertes y con carácter no son “peligrosos”, los realmente peligrosos son los dueños. Según afirmaron en su cuenta de Twitter, son las personas quienes los educan para atacar o ser agresivos. Aunque sí hay algunas razas predispuestas a ciertas actitudes, con una socialización temprana y un entrenamiento positivo no las desarrollan.

Los perros criollos se enferman menos que los de raza pura

Aunque sí hay razas concretas susceptibles a tener un estado de salud diferente, los perros criollos pueden desarrollar diversas enfermedades debido a que, la mayoría, viven en condición de calle lo que evita que se pueda tener un manejo veterinario adecuado.

Le puede interesar: Por arrojar a un gato, Brasil fue demandado por maltrato y piden millonaria multa

Los perros ven a blanco y negro

No hay duda de que los perros ven el mundo de forma diferente a como lo hacemos nosotros, pero es una leyenda urbana que su vista solo sea capaz de distinguir el blanco, el negro y leves sombras grisáceas.

Mientras que la mayoría de las personas somos capaces de apreciar un espectro de colores completo que va del rojo al violeta, los ojos de los perros carecen de algunos de los receptores de luz que a nosotros nos permiten distinguir ciertos colores , en especial el rojo y el verde . Pero sí son capaces de distinguir el amarillo y el azul. Con esta herramienta puede averiguar cómo ve su perro.

Los perros pueden comer lo mismo que los humanos

Al tener un aparato digestivo diferente al de los humanos, los perros no deben y pueden comer lo mismo que los humanos, afirmó la RSCE. “Para empezar, su intestino es más corto, por lo que no pueden digerir bien muchos de los alimentos e ingredientes que nosotros tomamos. Por ello, deben tener su alimentación especial, normalmente adaptada a su peso y características”.

Por esto, en La Red Zoocial, recopilamos algunos alimentos que debe evitar darle a sus perros o gatos en estas festividades y cuáles podrían ser los efectos en su salud.

Le puede interesar: Perro accionó la camioneta de sus dueños y ocasionó un accidente

El hocico de los perros es más limpio que la boca de los humanos

Esto es totalmente falso según la RSCE, ya que no hay evidencias científicas de ello. “Cuando nuestro perro nos de lametones en la cara no debemos pensar que no ocurre nada”, agregaron. No obstante, es imposible hacer una comparación entre ambos debido a que se trata de dos ecosistemas bacterianos muy diferentes entre sí.

Según numerosos estudios, la mayoría de las bacterias presentes en la boca de un perro no son zoonóticas. Lo que quiere decir que, no es posible intercambiar enfermedades a través de la saliva. Sin embargo, esto no quiere decir que no haya otros microorganismos que sí lo hagan. Por esta razón, se recomienda evitar siempre los lametazos en la boca y en cualquier herida, por pequeña que sea. En el caso de que ocurra, es importante lavar y desinfectar la zona lo antes posible.

Si el hocico y la nariz de mi perro están secos es porque está enfermo

La RSCE asegura que esto es falso. Solo se sabe si tiene fiebre midiéndole la temperatura con un termómetro. De hecho, según el portal Gabrica, se necesita más que un síntoma como este para llegar a esa conclusión debido a que hay muchos factores que influyen en la humedad y la apariencia del hocico de su perro. Incluso, en ciertas ocasiones, el estado de su nariz puede variar de uno al otro, sin que esto sea síntoma de enfermedad.

No obstante, si la nariz de su mascota se agrieta, si ve descamaciones, lesiones, malformaciones y muy especialmente secreciones inusuales, como mucosidad o sustancias sanguinolentas debe acudir al veterinario.

Le puede interesar: Dieta BARF: una tendencia cargada de potenciales riesgos para la salud de mascotas

Los perros deben ser padres para estar sanos

Según la RSCE que tengan crías no significa que no se vayan a enfermar. De hecho, la esterilización es vista como un acto de responsabilidad con el animal porque ayuda a reducir la sobrepoblación, mejora su carácter y calidad de vida.

Además, de acuerdo con el portal de Purina, al romper con los ciclos de celo se previenen enfermedades de transmisión sexual y se reduce la posibilidad de desarrollar tumores de cáncer de mama. Por otro lado, los perros macho reducen el riesgo de desarrollar cáncer de testículo y hernias en la zona del recto cuando son mayores.

Le puede interesar: Colombia podría tener un programa nacional de esterilización de gatos y perros

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱 Además, si tiene alguna historia o está interesado en contar la suya con su mascota, puede escribirnos a laredzoocial@elespectador.com