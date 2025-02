Pancho, el perro adoptado al que devolvieron porque “tiraba mucho de la correa”

Pancho está actualmente en una perrera, no a un refugio de animales. Foto: @SilviaMylo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Pancho es un perro de una raza de manejo especial cuya historia ha despertado conmoción y rechazo en las redes sociales. El can fue adoptado por una familia, pero, tiempo después, sus adoptantes se arrepintieron de la decisión y lo regresaron a la perrera de Jerez, en España. La razón fue lo que más indignó a las personas: fue devuelto porque, al parecer, el perro tiraba mucho de la correa durante los paseos.

La historia de este peludo se dio conocer a través de un vídeo publicado en la red social X. La usuaria que publicó el caso comentó lo siguiente: “Pancho tiene unos cinco años y lo devolvieron a la perrera diciendo que tiraba mucho de la correa. Qué personas más miserables. Nadie ha preguntado por él, con lo bueno y noble que es. Se está destrozando las patitas en la perrera Qué tristeza pensar que nadie te quiere ni se preocupa por ti”, expresó la usuaria @SilviaMylo.

Lo más preocupante del caso es que Pancho está actualmente en una perrera, no a un refugio de animales. Aunque puede parecer que ambos lugares ofrecen los mismos servicios y están destinados a un mismo fin, la realidad es que son diferentes. Las perreras en España, también conocidas como Centros Zoosanitarios, son organismos creados por los ayuntamientos cuyo objetivo principal es recoger a los animales vagabundos y mantenerlos en sus instalaciones durante un tiempo, esperando a que aparezca el dueño y reclame a su animal. Si esto último no ocurre y se supera dicho plazo, las perreras están autorizadas a sacrificar al animal.

Las personas que siguen el caso de Pancho están preocupadas de que no consiga un hogar pronto. “Es muy bueno y noble, no merece perder siempre por ser de una raza que está condenada. Él busca desesperado a los que creía su familia y no encuentra más que la nada, otra vez solo, otra vez con el corazón destrozado”, indicó la usuaria.

Adoptar a un animal, sea perro o gato, no es algo que se pueda tomar a la ligera. Es una decisión que se debe dar de forma responsable. Las mascotas no son cosas que se pueden devolver a su lugar de origen si a los dueños no les gusta. Este cruel comportamiento puede afectarles gravemente durante el resto de sus vidas.

“Ellos son como niños pequeños toda su vida, su inteligencia es la de un niño pequeño, ¿cómo creéis que se siente un pequeño niño abandonado dos veces y viviendo en el infierno? Así se siente él, con el corazón destrozado”, indicó la usuaria @SilviaMylo.

Pancho tiene unos 5 años y le devolvieron a la perrera diciendo que tiraba mucho de la correa 😢 💔

Qué gentuza más miserable 😞

Nadie ha preguntado por él, con lo bueno y noble que es 😢

Se está destrozando las patitas en la perrera 😢

Qué tristeza pensar que nadie te quiere ni… pic.twitter.com/pxr2ipavP4 — silvia mensegar (@SilviaMylo) February 4, 2025

Si se encuentra en España y desea darle una oportunidad de vida a Pancho, puede comunicarse a la perrera de Jerez a través de los números: 652221178 o 699 73 13 30.

Pancho tiene entre cuatro y cinco años, pesa 30 kilogramos, aproximadamente, está castrado y se suele llevar bien con otros perros. No es un perro apto para convivir con gatos.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱