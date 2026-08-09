Pantallas gigantes de Times Square celebran la adopción de una perrita

Charles Meyer adoptó a Princess después de conocerla como parte del programa de voluntariado "Adventure Buddy" de Best Friends NYC. Foto: Best Friends - New York

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Princess, una cachorra de pelaje negro que llevaba mucho tiempo viviendo en el centro de rescate y adopción Best Friends, en Nueva York, Estados Unidos, por fin encontró una familia. La feliz noticia fue compartida y celebrada a través de las pantallas gigantes de Times Square, uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad.

Según informó Best Friends – New York, centro de rescate y adopción operado por la organización sin fines de lucro Best Friends Animal Society, la iniciativa se organizó junto con Best Friends NYC e inicialmente tenía el propósito de proyectar la fotografía de Princess en Times Square para aumentar sus posibilidades de ser adoptada. Sin embargo, antes de que la campaña se hiciera realidad, la historia dio un giro inesperado.

Durante ese tiempo, un joven identificado como Charles Meyer se inscribió en el programa “Adventure Buddy” (Compañero de aventura), una iniciativa que permite a voluntarios compartir tiempo con los perros del refugio y llevarlos de paseo. Fue durante uno de esos encuentros cuando decidió adoptar a Princess y convertirla en parte de su familia.

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Gracias a esa decisión, la imagen que finalmente apareció en la pantalla gigante no fue la de una perrita buscando hogar, sino la de Princess junto a su nuevo cuidador, anunciando que había encontrado la familia que tanto esperaba. La organización compartió el emotivo momento en sus redes sociales y expresó: “Qué mañana tan emocionante para Princess y su nuevo padre. ¡Muchas gracias por venir a nuestro Centro de Adopción de Mascotas y hacer que todo esto suceda!”.

La historia fue celebrada por la organización como un ejemplo del impacto que pueden tener los programas de voluntariado y las campañas de adopción. La organización también agradeció a Times Square por acoger la iniciativa y aseguró que “si alguna vez quiere celebrar algo especial, la pantalla de Times Square, a través de Welcome to Times Square, está abierta para cualquier persona que quiera compartir un momento”.

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