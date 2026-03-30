Pareja de jubilados adopta a la perrita más vieja del refugio: “tenía una mirada suplicante”

Después de pasar cerca de cuatro años en una perrera de la ciudad de Huelva, en España, Pastora, una perrita mayor, de gran tamaño y con leishmania canina, una enfermedad parasitaria y crónica, finalmente encontró un hogar. La conmovedora historia de su adopción se volvió viral en redes sociales
Según informó el refugio La Sonrisa Animal a través de su cuenta de Instagram @lasanimal, la adopción fue realizada por una pareja de adultos mayores, quienes, tras analizar su estilo de vida, decidieron no optar por un cachorro.
“No es el primer perro que tenemos, incluso hemos llegado a tener dos cachorros que vivieron felices hasta la hora de la separación. Ahora, jubilados, con más de 70 años, no quisimos un cachorro. Así que después de considerar todos los argumentos humanos, se impuso un criterio sencillo y realista: adoptaríamos una perra de edad media que previsiblemente nosotros seríamos su último dueño y ella nuestra última compañera”, fue el mensaje que compartieron los nuevos tutores.
Aunque el refugio no informó cuál es la edad de Pastora, si confirmó que era la canina más vieja de todo el refugio.
La decisión de su adopción también estuvo guiada por una conexión inmediata. De acuerdo con los adoptantes, Pastora mostraba una “mirada triste y suplicante” que, según describieron, reflejaba tanto ternura como una historia marcada por el abandono y la desconfianza.
Dos meses después de su llegada, la adaptación ha sido notable. Los cuidadores de Pastora aseguraron que la mascota ha logrado superar el miedo inicial, se ha apropiado de su nuevo entorno y permanece atenta a cualquier sonido, mostrando señales de protección hacia su familia. “Se nota que también nos ha adoptado”, señalaron.
Desde el refugio La Sonrisa Animal destacaron la importancia de este tipo de adopciones, especialmente en casos de perros adultos con condiciones de salud, que suelen tener menos oportunidades. La organización agradeció a la familia por brindar una segunda oportunidad a una perra que llevaba años esperando. También reconocieron a quienes hicieron posible su rescate previo, resaltando el valor de acoger y cuidar animales sin conocer su historia. “Muchísimas gracias a la familia, como vosotras hay pocas”, aseguraron.
El caso de Pastora pone en evidencia que la adopción responsable no tiene edad y que, incluso después de largos periodos de abandono, los animales pueden adaptarse y construir nuevos vínculos.
