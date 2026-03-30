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Bon Jovi lanza iniciativa millonaria para proteger perros sin hogar: así funciona

La propuesta incluye el fortalecimiento de refugios para ampliar su capacidad y optimizar las condiciones en las que viven los animales rescatados.

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30 de marzo de 2026 - 04:30 p. m.
El proyecto no surge de manera aislada, sino que se suma a una trayectoria de acciones solidarias impulsadas por el cantante. (Photo by Robyn BECK / AFP)
El proyecto no surge de manera aislada, sino que se suma a una trayectoria de acciones solidarias impulsadas por el cantante. (Photo by Robyn BECK / AFP)
Foto: AFP - ROBYN BECK
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El músico Jon Bon Jovi anunció una nueva iniciativa solidaria enfocada en mejorar la calidad de vida de perros en situación de calle en Estados Unidos. El proyecto contempla una inversión cercana a los 5 millones de dólares y busca abordar el problema del abandono desde distintas áreas clave.

La propuesta incluye el fortalecimiento de refugios para ampliar su capacidad y optimizar las condiciones en las que viven los animales rescatados. A esto se suma la prestación de servicios veterinarios gratuitos, que abarcan tratamientos, controles de salud y campañas de esterilización.

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Otro de los pilares del plan está centrado en fomentar la adopción responsable. A través de estos programas, se busca conectar a los perros con hogares permanentes, promoviendo el compromiso de las familias y reduciendo progresivamente el número de animales sin hogar.

Durante la presentación, Bon Jovi subrayó la importancia de garantizar bienestar a los animales abandonados. “Cada perro merece cuidado, amor y un lugar donde vivir”, expresó, reafirmando su compromiso con esta causa.

El proyecto no surge de manera aislada, sino que se suma a una trayectoria de acciones solidarias impulsadas por el cantante. A través de su fundación, ha liderado iniciativas como JBJ Soul Kitchen, un restaurante comunitario que combate la inseguridad alimentaria, así como programas de vivienda y apoyo a poblaciones vulnerables en distintas ciudades del país.

Con esta nueva apuesta, el artista amplía su enfoque social hacia el bienestar animal contribuyendo a reducir el abandono a largo plazo.

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