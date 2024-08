Paseadora de perros de 80 años muere tras defender a sus cachorros de un robo

La mujer se encontraba paseando a unas mascotas en su carro cuando un delincuente se acercó con la intención de robar el vehículo. Foto: Facebook/Remembering Ruth Dalton

Una reciente tragedia que involucra a una paseadora de perros ha generado conmoción en la ciudad de Seattle, Washington, Estados Unidos. Se trata Ruth Dalton, de 80 años, una amante de los animales, conocida y querida por toda la comunidad, que murió el pasado 20 de agosto en un acto que muchos han considerado como heroico.

Según reportó el periódico estadounidense The New York Post, la mujer se encontraba paseando a unas mascotas en su carro por la intersección de Martin Luther King Junior Way East y East Harrison Street, a cuatro kilómetros y medio del centro de Seattle, cuando un delincuente, identificado como Ahmed K. Haynes, se acercó con la intención de robar el vehículo.

Eric Barden, subdirector del Departamento de Policía de Seattle (SPD), le contó al periódico que el hombre abordó a mujer desde el asiento del copiloto y la lanzó a la calle. En un intento por proteger a los animales que tenía bajo su cuidado, Ruth siguió el vehículo y trató de enfrentarse al ladrón; sin embargo, esto resultó en un desenlace fatal. Durante el altercado, el delincuente atropelló a la paseadora.

De acuerdo con reportes del medio de comunicación USA Today, miembros de los Bomberos de Seattle acudieron al sitio tras la llamada de auxilio de varios testigos que presenciaron el hecho. Los oficiales de los servicios de emergencia intentaron salvar a la mujer, pero, lastimosamente, no pudieron hacer nada y la adulta mayor murió en el lugar.

Laura Dynan, testigo de los hechos, declaró para al medio local Seattle Times que Ruth murió tratando de defender a los animales que le fueron confiados para un paseo. “Esta mujer luchaba por los perros de otras personas en ese auto. Como si no fuera por el vehículo, sino por los animales”, declaró Dynan.

Allison Enell, clienta de Dalton, le dijo a USA Today que dentro del carro se encontraban seis perros, uno resultó herido y fue trasladado a una clínica veterinaria para una cirugía de emergencia. “Lo hizo a costa de su vida. No tengo dudas de que el agresor habría asesinado a nuestras mascotas si ella no hubiera luchado para abrir la puerta. Pudo haber entregado el auto e irse, pero luchó y luchó. Es una heroína. Estamos destrozados”, expresó.

Por su parte, el delincuente fue encontrado e ingresado a la cárcel del condado de King, donde se le acusa de asesinato en primer grado. Según Seattle Times, permanecerá recluido sin derecho a fianza hasta su comparecencia a inicios de septiembre.

Este fatal hecho ha dejado a la comunidad conmocionada y ha generado una ola de indignación y tristeza entre quienes conocían a Ruth y valoraban su amor y cuidado por los animales.

