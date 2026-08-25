Pepa sigue sin familia tras 15 jornadas de adopción y tres hogares de paso: “No entendemos”

Pepa es una perrita dulce, cariñosa y tranquila. Foto: Fundación Qué Buen Corazón

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Pepa tiene dos años, es de tamaño mediano y se caracteriza por ser una perrita noble, tranquila y cariñosa. Aunque ha participado en 15 jornadas de adopción y ha pasado por tres hogares de paso, todavía espera encontrar una familia que le dé un hogar definitivo.

De acuerdo con la Fundación Qué Buen Corazón, organización que trabaja por el bienestar de perros y gatos en condición de calle en Puerto Colombia y Barranquilla, Pepa continúa buscando una oportunidad de adopción. La fundación compartió su historia a través de sus redes sociales y destacó que, pese a las experiencias vividas, la perrita no ha perdido la esperanza.

La organización manifestó que no comprende por qué Pepa aún no ha sido adoptada, pues la describe como una de sus perritas “más dulces, cariñosas y tranquilas”.

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En las jornadas de adopción, Pepa ha visto cómo otros animales encuentran un hogar mientras ella debe regresar al refugio. Sin embargo, según la fundación, cada vez que llega una persona nueva mantiene la misma actitud afectuosa y mueve la cola “como si fuera la primera vez”.

Además de haber participado en las jornadas de adopción, Pepa ha estado en tres hogares de paso, donde, según Qué Buen Corazón, siempre ha dejado buenas referencias. Su historia es un ejemplo de que la espera no le ha quitado las ganas de encontrar una familia.

Actualmente, Pepa está esterilizada, desparasitada y vacunada, condiciones que hacen parte de su proceso de recuperación y preparación para encontrar un hogar responsable.

La Fundación Qué Buen Corazón trabaja en Puerto Colombia, Atlántico, en labores de rescate y reubicación, esterilización y atención médica de animales en condición de calle. La organización explica que para continuar con estos procesos es fundamental contar con personas dispuestas a adoptar y acompañar a los animales mientras recuperan la confianza en los seres humanos.

Por eso, la fundación hizo un llamado a compartir la historia de Pepa para aumentar las posibilidades de que llegue a la persona o familia que está buscando. Su mayor deseo es dejar atrás el refugio y comenzar una nueva vida en un hogar donde reciba amor, cuidado y protección.

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Para quienes estén interesados en adoptar a Pepa, la recomendación es ponerse en contacto directamente con la Fundación Qué Buen Corazón y conocer las condiciones del proceso. La organización permite diligenciar el formulario de adopción a través de su página web y recibe postulaciones de personas interesadas de todo Colombia.

Además, realiza jornadas de adopción en Bogotá, donde, según explican, es más fácil encontrar hogares para los animales. Pepa ya ha participado en algunas de estas jornadas realizadas en la capital.

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