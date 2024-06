Perrita con una enfermedad venérea es rescatada en Portal Tunal: ahora busca un hogar

Esta es la canina rescatada de Portal Tunal. Foto: Peluditos en Acción

Cuando un canino está enfermo, se acerca a las personas que más quiere, cambia sus actitudes e intenta comunicar de forma no verbal que algo no anda bien. Pero, ¿qué sucede cuando la mascota no tiene a quién acercarse para hacerle saber que se siente mal?

En este caso, una perrita de pelaje blanco y manchas cafés, optó por aproximarse a los guardias del Portal Tunal del Transmilenio, pues constantemente sangraba por su órgano reproductor. No porque estuviese en celo, sino porque había sido contagiada con un tumor venéreo transmisible.

Este padecimiento es contagioso, especialmente, entre los perros sexualmente activos, según Gabrica, expertos en mascotas. Además, afecta con mayor frecuencia a los peludos que habitan en la calle o en lugares en que hay muchas mascotas sin esterilización.

Uno de los síntomas más notorios es el sangrado que presentó está canina. Por esto, fue acogida por los trabajadores de la empresa de transporte público, de acuerdo con lo que contó Gloria Cortés, quien ayuda a los perros perdidos y abandonados en el Portal, a El Espectador, ya que pertenece a un grupo de la Alcaldía de Tunjuelito, que contribuye en casos como este.

Así que al notar la presencia de este animal, Cortés acudió a especialistas, hasta que encontró el apoyo de una veterinaria en la alcaldía de Ciudad Bolívar, quien se acercó a la canina e hizo el diagnóstico. Luego, la situación pasó a manos de las autoridades de Tunjuelito, “se consiguió un poco de presupuesto, se tomaron muestras y recibió la atención veterinaria que necesitaba”, dijo la mujer que también vende tintos y alimentos.

Mientras que todo esto transcurría, la canina, que fue vista desde el viernes, durmió en los mismos caniles en que están los perros de vigilancia de la empresa de transporte. Asimismo, hubo gran apoyo de los vigilantes de la institución, ya que ayudaron sacándola al pasto para que hiciera sus necesidades y limpiando su sangre dos veces por día.

Tras el diagnóstico, resultó difícil encontrar a alguien que le ofreciera un hogar de paso. Pero, afortunadamente, la fundación Peluditos en Acción se mostró dispuesta a continuar con su tratamiento veterinario, cuidarla y ayudarla a encontrar un nuevo hogar.

