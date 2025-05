Perrito obedece más que muchos humanos: se dejó requisar de la policía

Los internautas se mostraron encantados con la situación. Comentarios como “Hace más caso un perro a un requerimiento policial que una persona” y “Un ciudadano ejemplar” inundaron las redes. Foto: Jessica M

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En una escena tan inusual como enternecedora, un perro en Bogotá se convirtió en protagonista de un video viral que ha conquistado las redes sociales. La grabación muestra el momento en que un policía realiza una requisa de rutina, pero en lugar de un ciudadano, el requisado es un perro que obedece con sorprendente disciplina.

La escena comienza con el oficial diciendo con tono serio: “Caballero, ¿usted, nuevamente? Permítame una requisa”. Lo insólito ocurre de inmediato: el perro coloca obedientemente sus patas sobre la pared, en posición de inspección, como si comprendiera perfectamente el procedimiento.

El video, compartido originalmente por la cuenta @PasaenBogota en X, se acompañó con un comentario humorístico: “Menos mal no tenía nada, o si no, se lo llevan”. La publicación no tardó en volverse viral, despertando una oleada de reacciones que oscilan entre la risa, la ternura y la admiración por la obediencia del peludo.

Las personas se mostraron encantados con la situación. Comentarios como “Hace más caso un perro a un requerimiento policial que una persona” y “Un ciudadano ejemplar” inundaron las redes. A pesar de que no se ha confirmado si el video fue espontáneo o parte de un entrenamiento deliberado del uniformado, lo cierto es que la escena ha logrado conmover a miles.

Este no es el primer caso en el que se documenta una interacción tan llamativa entre un policía y su mascota. A mediados de 2024, otro video protagonizado por un agente de tránsito y su perra de raza pequeña también circuló masivamente. En aquella ocasión, el oficial simuló una requisa en casa, utilizando comandos precisos, mientras su mascota seguía cada instrucción con rigor y ternura.

“Una requisa. Contra la pared, una requisa, señorita. Eso, bien, venga a ver, quietica ahí”, se escucha en la grabación que alcanzó más de 1.5 millones de interacciones en pocas horas. Los usuarios no tardaron en aplaudir la creatividad del agente, destacando la inteligencia del animal y el vínculo evidente entre ambos.

Ambos videos, aunque distintos, revelan un lado inesperado de la labor policial: el vínculo con los animales y su uso, no solo como compañía, sino también como herramienta pedagógica o simbólica en el contexto del entrenamiento cotidiano.

Este tipo de contenido ha generado un nuevo interés por la interacción entre uniformados y sus mascotas, recordando que, más allá de los procedimientos formales contemplados en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también hay espacio para el humor y la empatía dentro del ejercicio policial.

Mientras tanto, los colombianos siguen compartiendo estas escenas que, entre risas y asombro, humanizan a los agentes y exaltan la inteligencia y nobleza de sus compañeros de cuatro patas.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱