“Wilson fue realmente el que encontró a los niños”: Fuerzas Militares

Wilson se robó el corazón de los colombianos. Este pastor belga malinois, de 6 años, lleva más de tres semanas perdido en la selva entre Guaviare y Caquetá. Y en los últimos días ha sido tendencia en redes sociales. Lamentablemente, no es porque haya sido el perro que encontró el biberón de Cristin o porque haya acompañado, jugado y guiado, durante varios días, a los cuatro niños - Lesly (13 años), Soleiny (9), Tien Noriel (5) y Cristin (1) - en medio de la espesa vegetación. Al contrario, las personas claman por su paradero.

“La felicidad no será completa hasta que Wilson esté con nosotros”, “Queremos a Wilson”, “¿Quién protegerá a Wilson?”, “Wilson aparece pronto”, “¿Y quién busca a Wilson?”, son algunos de los mensajes que los usuarios dejaron en redes sociales para este fiel canino.

Según el comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Fernán Giraldo Bonilla, Wilson estaba al mando de su guía canino, el soldado profesional Cristián David Lara Cuaran, cuando se extravió por la complejidad del terreno, la humedad y las adversas condiciones en la zona de búsqueda.

“Los niños dicen que estuvieron unos días con Wilson, que él ya estaba un poco delgado (...) Seguramente Wilson intentó volver con su binomio, su compañero Lara, y se desorientó nuevamente, y más teniendo en cuenta que no había comido ni se había hidratado debidamente”, asegura el general Giraldo.

Las Fuerzas Militares tenían cinco binomios listos para la Operación Esperanza. Pero solo Wilson y Ulises estuvieron en la zona de búsqueda.

En estos momentos, más de 100 soldados están desplegados en la zona de búsqueda para dar con el rescate de Wilson. Entre estos, está el soldado Lara Cuaran, “quien no ha querido salir, porque él quiere encontrar a su compañero. Ya llevan más de tres años juntos. Y la orden es clara: no dejamos ningún soldado atrás”, agrega el general Giraldo.

Las Fuerzas Militares tienen miedo y temor de lo que le pueda pasar al canino. “Los animales que hay en la zona son nuestro gran temor. También el tema de la comida (...) porque los niños pueden comer un fruto, el perro no. Entonces, se le está dejando comida en varios puntos”. Y no solo es por los animales, sino también por la seguridad, pues en esta zona hay presencia de grupos armados.

“Si el perro llega a contar con la suerte de encontrar vida humana, buena o mala, él puede acercarse a ellos”, explica Edgar Yesid Fontecha, Instructor del Centro de Entrenamiento Canino.

Al igual que sucedió con el caso de los niños, nadie tiene certeza de cómo estará Wilson en la selva, por eso, las Fuerzas Militares y el Ejército Nacional desplegaron a estos hombres en la zona con la esperanza de encontrarlo lo más pronto posible.

“La moral es que Wilson está vivo. Ya los soldados lo vieron, no sabemos por qué su comportamiento, pues cuando lo llamaron para acercarse, él salió corriendo”, agrega el general Giraldo. Ante esta situación, Fontecha, quien lleva más de 27 años entrenando a perros y a sus guías, afirma que Wilson no está desorientado, sino prevenido.

“Es como cuando uno va por la calle y todo el mundo empieza a llamarlo y gritarlo a uno. Sé que es conmigo, pero ¿por qué todos me llaman? Entonces comienza a haber un instinto natural de conservación. El perro debe estar pensando en lo mismo: yo no me acerco ya que no sé si es para bien o para mal, entonces prefiero retirarme”, explica Fontecha, quien guarda la esperanza de que Wilson sí acuda al llamado de su guía canino por la relación única e inquebrantable que tienen los dos.

Un binomio canino, en pocas palabras, se trata de un dúo integrado por una persona y un perro para realizar labores especiales con las respectivas autoridades.

En los últimos días, han encontrado huellas frescas de Wilson, quien no es un considerado como un simple animal en su comando, sino como un soldado más.

Wilson nació en Chiquinquirá, Boyacá, donde está ubicado el criadero del pastor belga malinois. Cabe resaltar que en Tolemaida está ubicado el segundo criadero que es netamente de labradores. Como Wilson, son cientos los binomios que son entrenados para aprovechar las habilidades caninas en misiones cruciales para el Ejército y las Fuerzas Militares.

Fontecha recuerda que Wilson, desde siempre, ha sido un perro dominante y buscador. De ahí que lo hayan entrenado en la especialidad de rastro e intervención, es decir, aquel perro que está entrenado para buscar el olor humano en los alrededores. Sirven para seguir el rastro de una persona perdida o un fugitivo.

“Este perro mantiene más su cabeza hacia abajo que hacia arriba. Y es mucho más rápido, muchísimo más rápido, porque aquí lo que prima es la velocidad, porque en una captura quien va adelante va corriendo. (...) Por eso el perro se perdió tan rápidamente, porque es un perro que tiene velocidad y ellos son unos atletas”, dice Fontecha.

Durante el entrenamiento, todo se realiza a modo de juego. Los animales corren, atrapan, y aprender un par de comandos que les servirán más adelante para sus misiones.

“Los caninos, sobre todo en estas operaciones de búsqueda y rescate, han sido fundamental. Wilson fue realmente el que encontró a los niños (...) Nuestros caninos han salvado muchas vidas y son considerados un miembro más del equipo”, indica el general Giraldo.

Wilson hace parte de las Fuerzas Especiales y de las Fuerzas Militares.

Los dos hombres, al igual que los colombianos, confían en que Wilson está a salvo y que será encontrado. Por el momento, Fontecha asegura que, lo más probable, es que este héroe nacional se convierta en un “depredador”.

“Wilson es un perro que sabe morder, sabe varias técnicas. Me imagino que también va a ir aprendiendo que hay algunas plantas que no puede comer. Bueno, en fin, ellos tienen su instinto natural para sobrevivir. Entonces es un perro que tiene grandes oportunidades de aparecer en determinado momento”, explica, a la misma vez que asegura que Wilson es un apasionado por el seguimiento y él seguirá buscando rastros humanos.

El comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Fernán Giraldo Bonilla, indica que la Operación Esperanza no termina hasta que Wilson aparezca. Y que, además, quedará grabada en la memoria histórica de todos los colombianos. “Vamos a hacer un libro recopilando lo que nos narran nuestros soldados. La idea es recopilar esa experiencia”.

