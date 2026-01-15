Perros cargando bolsas de mercado protagonizan video que fue confundido con IA

La publicación superó las 5.9 millones de reproducciones en poco tiempo y ganó popularidad gracias a la frase que la acompañó: “La IA va rápido, pero México va en chinga”. Foto: @samanthagarciaa5

México volvió a colocarse en el centro de la conversación digital a raíz de un video viral que reavivó el debate sobre si la realidad cotidiana puede superar a la Inteligencia Artificial. En esta ocasión, la atención se concentró en una escena protagonizada por tres perros de raza Husky que sorprendió a millones de usuarios en redes sociales.

El video, difundido en TikTok por la usuaria identificada como @SamanthaGarciaa5, muestra a los caninos acompañando a su dueño mientras cargan con el hocico las bolsas del mandado y caminan tranquilamente por la vía pública.

La naturalidad con la que los animales participan en la actividad provocó asombro inmediato, al grado de qué numerosos internautas pusieron en duda la autenticidad de las imágenes, al considerarlas propias de un contenido generado por IA.

La publicación superó las 5.9 millones de reproducciones en poco tiempo y ganó popularidad gracias a la frase que la acompañó: “La IA va rápido, pero México va en chinga”, expresión que fue replicada ampliamente en los comentarios y se convirtió en uno de los principales motores de su viralización.

Ante las dudas, varios usuarios aseguraron conocer al dueño de los perros y confirmaron que el video es completamente real. Algunos incluso compartieron fotografías adicionales en los comentarios, en las que se observa al hombre junto a sus mascotas cargando las bolsas, lo que reforzó la veracidad del clip.

Las reacciones estuvieron marcadas por el humor y el orgullo local, con mensajes que destacaron lo inusual de la escena y celebraron la creatividad espontánea de la vida diaria en el país. Más allá de las risas, el video reforzó una narrativa recurrente en redes sociales: en México, la realidad cotidiana es capaz de superar cualquier simulación digital y sorprender incluso en la era de la Inteligencia Artificial.

