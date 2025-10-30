Rafa Vitti junto a Leoncio, el perro de tres patas que conquistó su corazón durante el rodaje de Caramelo. Foto: @projetoamordepet

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El actor brasileño Rafa Vitti, protagonista de la película de Netflix Caramelo, conmovió a sus seguidores tras anunciar la adopción de Leôncio, un perro mestizo de tres patas que participó como extra en el rodaje. La historia, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, ha sido celebrada por defensores de los animales como un ejemplo de empatía y amor genuino.

Leôncio fue rescatado por la organización Projeto Amor de Pet, que relató en sus redes sociales el largo proceso que vivió el animal antes de llegar a los brazos de su nueva familia. “Recordamos el día de su rescate como si fuera hoy. Estaba enfermo, con hambre y muy débil, pero solo quería vivir, ser cuidado y amado”, escribió la fundación. Tras una amputación y meses de rehabilitación, el perro logró recuperarse gracias a los voluntarios del proyecto, quienes lo describen como “alegría en forma de perro”.

Sin embargo, el camino de Leôncio no fue sencillo. Después de más de un año con una familia adoptiva, el animal fue devuelto al refugio, un episodio que, según la fundación, “dolió profundamente y nos hizo sentir que le habíamos fallado”. Fue entonces cuando el adiestrador Luis Estrelas, del centro Estrelas Animais, intervino para ayudarlo a superar el trauma. Gracias a esa colaboración, Leôncio participó en el rodaje de Caramelo, donde conoció a Vitti.

De acuerdo con el equipo de Projeto Amor de Pet, la conexión entre ambos fue inmediata. “Se enamoraron desde el principio, pero como toda adopción responsable, fue una decisión meditada y compartida con toda la familia”, explicó la organización. Poco después, el actor y su pareja, la también actriz Tatá Werneck, oficializaron la adopción. “Ahora Leôncio es Leôncio Vitti Werneck”, escribió Werneck en Instagram, acompañando la publicación con una foto familiar.

La fundación, que se mostró emocionada por el desenlace, defendió la autenticidad del gesto luego de que algunos comentarios en redes sociales sugirieran que la adopción podría haber sido parte de una estrategia publicitaria.

“Podemos garantizar que esta historia es real. No fue marketing. Fue amor verdadero. Rafa y Tatá son personas que hacen la diferencia. Mientras el mundo se emociona con el éxito de Caramelo, nosotros celebramos la historia real detrás de cámaras: una pareja sensible, generosa y de gran corazón”, aseguró Projeto Amor de Pet.

El caso de Leôncio ha sido destacado en medios brasileños como CNN Brasil y G1, que resaltaron cómo su historia refleja uno de los mensajes centrales de la película: adoptar con conciencia y amar sin condiciones. Hoy, el perro vive feliz junto a la pareja y se ha convertido en símbolo de segundas oportunidades.

“Dios sabe todos los caminos y todo lo que te pasó tenía un propósito”, concluyó la fundación en su mensaje de despedida. “Hoy ganaste en la vida. Fuiste amado, cuidado y por fin encontraste tu hogar. Siempre te amaremos”.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱