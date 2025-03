Piden ayuda para perro que fue atropellado en medio del Carnaval de Barranquilla

El can se encuentra hospitalizado en una clínica veterinaria con varios daños neurológicos. Foto: Instagram: @huellitascj

Marzo es un mes de fiesta en Barranquilla. Las calles están llenas de música, comparsas y turistas que disfrutan del carnaval. Sin embargo, en medio de tanta alegría, una escena desgarradora pasó casi inadvertida: el pasado 2 de marzo, un perro callejero yacía moribundo en la calle. Testigos aseguran que fue víctima de múltiples atropellos, pero nadie se detuvo a ayudarlo.

Fue una rescatista de la fundación Huellitas Callejeras Barranquilla, quien vio al perro tendido en el asfalto, decidió ayudarlo. El estado del can es crítico: no tiene dientes, sufre un tic nervioso y su cuerpo refleja un pasado de sufrimiento. “Se nota en él una vida completa de dolor, no podíamos dejarlo ahí”, publicó la fundación en sus redes sociales.

La rescatista lo nombró Teo y lo llevó de inmediato a un veterinario, donde le realizaron los primeros exámenes. Ayer, la fundación compartió una actualización sobre su estado: aunque están esperando los resultados médicos, advierten que deben estar preparados para un diagnóstico desalentador. Teo es un perro mayor y actualmente se encuentra hospitalizado.

Su mayor preocupación es su estado neurológico y su delicada condición general. La vida en la calle y el maltrato han dejado huellas imborrables en él. “De los últimos casos que hemos rescatado, este me destruyó por completo. Ver su vulnerabilidad y la falta de empatía de las personas es algo muy triste”, expresó la rescatista.

Pero esta vez, Teo no puede ser ignorado. Necesita el apoyo de la comunidad para recibir la atención que tanto merece. En las redes sociales de Huellitas Callejeras Barranquilla se encuentran los medios de contacto y las formas de ayudar. Cualquier aporte puede marcar la diferencia en una segunda oportunidad para este perrito.

