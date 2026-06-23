Piden justicia por Kira, perrita encontrada muerta con señales de maltrato en Villa de Leyva

Kira fue hallada sin vida dos días después de su desaparición. Foto: Cortesía

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Un nuevo caso de maltrato animal se presentó en el país, esta vez en el municipio de Villa de Leyva, Boyacá, donde Kira, una perrita, fue encontrada muerta y con señales de violencia. La denuncia fue hecha por su tutora, Bethy Pérez, quien se contactó con este medio para dar a conocer los hechos ocurridos el pasado jueves 11 de junio de 2026.

De acuerdo con la información entregada por Pérez, ese jueves en la noche la perrita desapareció, lo que dio inicio a una intensa búsqueda por parte de su familia. Dos días después, el sábado, fue encontrada a varios kilómetros de su hogar. Según el testimonio y los resultados de la autopsia mencionados por la cuidadora, el animal habría sido víctima de una fuerte agresión que le provocó la muerte.

Además, fue encontrada lejos de su vivienda y sin su collar. “Esto fue un acto deliberado, cobarde y criminal”, expresaron sus cuidadores.

La familia aseguró que Kira, quien estaba próxima a cumplir cinco años, era una perrita cariñosa, juguetona y profundamente querida en su hogar. Nunca presentaba conductas agresivas y era parte fundamental de la vida familiar.

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Los cuidadores de Kira piden la intervención de la Fiscalía General de la Nación para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables. También hicieron un llamado a la comunidad animalista y a los defensores de los derechos de los animales para difundir el caso, ayudar a encontrar a los responsables y lograr la aplicación de la Ley Ángel.

Asimismo, pidieron no normalizar este tipo de hechos y entender a los animales como seres indefensos que dependen de la protección humana. “Kira no se pudo defender. Nosotros sí podemos hacerlo por ella, y no vamos a parar hasta encontrar a los responsables. ¡Justicia para Kira!”, concluyeron.

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