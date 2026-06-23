¿Atropellaste a un perro? Guía de acción rápida y pasos clave para salvarle la vida

La Ley 1774 de 2016 reconoce a los animales como seres sintientes y establece obligaciones frente a su protección. Foto: Freepik

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Nadie sale a la calle con la intención de que algo malo suceda. Sin embargo, los accidentes viales ocurren y, en ocasiones, involucran a los animales de compañía.

Ante una situación tan alarmante como el atropello de un perro, el desconcierto y el impacto emocional pueden paralizar a los conductores. No obstante, las acciones que se tomen durante los minutos posteriores al incidente son determinantes para la supervivencia del animal.

Para actuar con eficacia y garantizar tanto la seguridad propia como la del peludo, los expertos recomiendan seguir un protocolo estricto de seis pasos:

1. Mantener la calma: el control emocional es el primer requisito indispensable. Conservar la cabeza fría permite evaluar el entorno con claridad y tomar decisiones lógicas que realmente beneficien al animal herido.

2. Asegurar la zona: la prioridad inicial es evitar un segundo accidente. Se deben encender las luces intermitentes del vehículo y, únicamente si las condiciones del tráfico lo permiten sin poner en riesgo la vida humana, retirar al perro del flujo vehicular.

3. Evitar movimientos bruscos: el manejo de un animal politraumatizado debe ser mínimo. Ante la posibilidad de fracturas internas o lesiones en la columna, cualquier movimiento innecesario o brusco podría agravar de forma irreversible su estado de salud.

4. Prevenir mordeduras por instinto: el dolor extremo y el miedo alteran el comportamiento de cualquier mascota, provocando que incluso el ejemplar más dócil reaccione de forma agresiva para defenderse.

Si es necesario manipularlo, se recomienda improvisar un bozal con una tela o cordón, siempre y cuando el animal esté consciente y no presente dificultades respiratorias.

5. Estabilizar para el traslado: para mover al perro de manera segura, se aconseja utilizar una cobija, toalla o una superficie firme que funcione a modo de camilla improvisada. Esto permite envolverlo y sostenerlo firmemente, minimizando el dolor y el daño físico.

6. Traslado veterinario urgente: este constituye el paso más crítico del proceso. Los minutos son vitales en una situación de emergencia, por lo que el traslado inmediato a la clínica veterinaria más cercana es la única acción que garantiza una oportunidad real de supervivencia para el afectado.

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