¿Por qué el 27 de julio se conmemora el Día Internacional del Perro Callejero?

El 27 de julio, se conmemora el Día Internacional del Perro Callejero, con el objetivo de visibilizar y concientizar a la población sobre el grupo de animales más vulnerables que existe en la actualidad: los que se encuentran en la calle.

Esta conmemoración nació en 2008, gracias a Ignacio Gac, amante de los animales y periodista, que decidió construir este día para poner en el centro de atención las realidades de vulnerabilidad que sufren estos perros, abandonados y con hambre.

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) define a los perros callejeros como aquellos que se encuentran en vía pública, jardines o patios con acceso a calle, sin ningún control directo por parte de los humanos.

A lo largo del año 2023, 306 perros han ingresado a la Unidad de Cuidado Animal, gracias a iniciativas lideradas por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. Desde el año 2020, cerca de 1700 canes han encontrado un hogar, gracias al programa de adopciones Lleva Tu Huella.

Con este programa, se brinda atención a los animales de compañía de habitantes de calle en la capital. Del mismo modo, se implementan actividades de sensibilización de este grupo de canes, para poder concientizar sobre el bienestar animal, con el fin de velar por la salud y la buena tenencia de estas mascotas.

Como comenta el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal en un comunicado: “este día adquiere relevancia porque se convierte en una oportunidad para reconocer y dignificar a aquellos animales que han sido rescatados de la calle, víctimas del maltrato animal o de algún accidente que puso en riesgo sus vidas”.

A través de su trabajo como psicóloga, Carolina Giraldo Buitrago ha sido testigo de la tenacidad y perseverancia que necesitan las personas que quieren salir de las calles y del mundo de las drogas. Desde 2019, comenzó a trabajar con el Sistema de Habitantes de Calle Adulto en la capital de Antioquia, un espacio destinado para la rehabilitación y resocialización de personas que buscan reintegrarse en la sociedad.

Ella recuerda vívidamente el caso de un chico de 12 años al que le regalaron un pitbull. Cuando la perrita cumplió dos años de edad, él comenzó a consumir drogas y decidió abandonar su hogar, por lo que dejó a su mascota con su madre. Una vez su madre murió, la familia decidió que iban a regalar a la mascota. En ese momento, el hombre decidió que debía dejar las drogas y la calle para recuperar a su animal.

“El sistema le ayudó a conseguir un hogar de paso, mientras él hacía su resocialización. Cuando terminó su proceso y consiguió un trabajo, inmediatamente se dirigió a donde su perrita. Hace dos meses, le hicimos seguimiento, vimos que está sobrio, viviendo solo con su perrita y está muy bien”, comenta Carolina Giraldo Buitrago.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) realizó un censo de habitantes de calle en el período 2017 a 2021, en donde registró un total de 34.091 personas en esta situación en todo el país. Entre ellos, la mayoría tienen entre 24 y 34 años, y son expuestos a una gran cantidad de riesgos, entre los que se encuentran problemas de salud, violencia y un alto consumo de sustancias psicoactivas.

Carolina Giraldo asegura que los habitantes de calle suelen ser solitarios, con pocos amigos y que pierden compañeros fácilmente. “Los animales no los juzgan, ni les importa si no tienen un centavo, si están sucios o si no han comido. Muchos de ellos buscan compañía, sobre todo en los perros, para habitar la calle, pues han recibido bastante rechazo por parte de otros seres humanos”, afirma Giraldo.

