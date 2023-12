¿Por qué es bueno adoptar un perro criollo?

Todo perro sin raza es original y único. No hay dos perros criollos iguales. Mientras que los perros de razas son muy parecidos entre sí, los criollos no tienen nada en común con el resto. (Esto no quiere decir que estemos en contra de que adopte a un perro de raza, nada que ver, todos los animales merecen un hogar y una familia que los ame mucho).