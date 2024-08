Los perros negros se caracterizan por tener un pelaje brillante y sedoso. Foto: Getty

Todos los perros, independientemente de su tamaño, raza o edad, son una excelente compañía para cualquier hogar. Estos animales brindan amor, cariño, diversión y mucha lealtad. No obstante, hay algunos que suelen ser rechazados o ignorados por ciertas personas: los de pelaje negro. Diferentes fundaciones, albergues y protectoras de animales al rededor del mundo han notado un fenómeno bastante particular denominado el “síndrome del perro negro”. Esto no es una enfermedad, sino una teoría que asegura que los caninos con este color de pelo tienen menos posibilidades de encontrar una familia.

De acuerdo con la fundación de rescate Adóptame México, la razón por la que este tipo de perro es el más ignorado en los centros de rescate se debe a estereotipos, supersticiones y a factores culturales que le dan al color negro un simbolismo negativo. Según este refugio, un can promedio se demora 35 días en ser adoptado, mientras que los perros negros pueden esperar el doble o el triple. También constituyen la mayor parte de la población con estadías prolongadas en los centros de adopciones.

En La Red Zoocial le contamos por qué es bueno tener un perro negro en casa.

1. Son hermosos

El negro es un color elegante que combina con todo y que nunca pasa de moda. Si bien las tendencias van y vienen, el negro siempre está vigente. Los perros de este color suelen tener un pelaje más brillante y sedoso que el de otros, lo que les da un toque de belleza único. Además, el oscuro de su cuerpo hace que otras zonas y partes resalten mucho más, como por ejemplo los ojos.

2. Traen buena suerte

El color negro se ha relacionado con negatividad, lo mismo ocurre con la falsa idea que los animales de ese color atraen mala suerte. Sin embargo, esto no es cierto. Al igual que perros de otros colores, los caninos con este tipo de pelaje solo traen buena fortuna a los hogares a donde llegan.

3. Tienen una personalidad única

A pesar de las supersticiones y la mala fama, los perros negros son unos de los peludos más cariñosos y juguetones que existen. Hay algunos que al principio suelen ser desconfiados, tímidos y temerosos, (esto se debe al rechazo que han experimentado a lo largo de la historia), pero una vez que comprueban que no hay ningún peligro, se acercan para pedir caricias y mucho amor. Incluso, estos canes llegan a generar vínculos bastante fuertes con sus cuidadores.

