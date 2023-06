¿Por qué los perros muerden a sus dueños?

Foto de referencia | La valiente mascota se lanzó en contra de los hombres armados para evitar que dispararan directamente a su dueño. Foto: Pixabay

Los caninos han desarrollado varios métodos de supervivencia a lo largo de los años, uno de ellos es la mordedura. Esto gracias a que durante varios años los perros, en estado natural, vivían en jaurías, siendo así animales cazadores expertos en ayudarle también al ser humano con su supervivencia.

De hecho, es un comportamiento que aprenden desde cachorros porque la madre suele manifiestar su dolor por mastitis con gruñidos y mordeduras cuando las crías intentan alimentarse. Incluso, ellos mismos pueden morderse al jugar cuando son cachorros de una manera controlada para no lastimarse.

Sin embargo, muchos perros ya no viven libremente en la naturaleza. Los humanos los hemos adoptado como animales de compañía y es nuestro deber adiestrarlos de forma correcta para que no le hagan daño a las personas u otras especies.

Por ello, si usted está con su perro y este gruñe, muestra sus dientes o hace la acción de morder: ¡tenga cuidado!, se trata de una acción que debe ser atacada inmediatamente.

De acuerdo con Camilo Arévalo, experto en comportamiento canino, los perros pueden morder a sus dueños por varios factores, “el más común es por acceso a un recurso, cuando muerden por comida, por juguetes o por algún espacio”, explica. El experto indica que eso sucede porque el vínculo entre el perro y el tutor no es lo suficientemente fuerte, como para que el perro no vea la necesidad de morder al tutor por un recurso, “muchas veces algo que el humano no satisface”, indica a La Red Zoocial.

Otro de los factores que generan una reacción agresiva de los perros hacia sus dueños o, incluso, hacia otras personas, es por eventos propios desarrollados cuando eran cachorros - como episodios de maltrato o ansiedad- lo que los hace más desconfiados ante determinadas situaciones. “Esta es una forma de defensa pasiva, algunos son muy desconfiados, incluso con otros perros y ya terminan desarrollando la defensa activa, que es la que conocemos”, explica Arévalo.

Además, también pueden darse casos en los que, sin intención, los dueños pisan o golpean al animal y este, en defensa, muerde. “Esto se llama reacción fantasma, es simplemente una reacción, es como si cuando alguien te pellizca o te pone la mano en tu hombro , tú reaccionas con un golpe”, aclara Arévalo.

Arévalo explica que sí es posible siempre y cuando se le re-enseñe al perro, “para eso hay terapias y adiestramiento, tanto para el perro como para el tutor, quien, a veces, debe aprender a entender a su perro”, indica.

Además, de acuerdo con el portal WebAnimales, el adiestramiento de perros es aconsejable para evitar estas actitudes. “Lo ideal es informarnos antes de adoptar un perro y, en la medida de lo posible, dejarnos asesorar por un profesional del comportamiento animal, un etólogo”.

Es sumamente importante que ante cualquier intento de mordedura por parte del animal, se corrija la conducta de la mano de un profesional.

