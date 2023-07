Procuraduría pide a la Policía reforzar control de perros de razas de manejo especial

Preocupa al Ministerio Público los recientes casos de ataques de perros pitbull registrados en Bogotá, Santa Marta y Bucaramanga. Foto: Pexels - Pexels

En La Red Zoocial reportamos el caso de una niña de cinco años que fue atacada por perros pitbulls en Bogotá. El incidente ocurrió el pasado domingo 9 de julio, en la localidad de Bosa, a las 4:00 de la tarde. La niña iba tomada de la mano con otra menor, mientras salían del supermercado. En este momento, el perro, que estaba amarrado en las afueras del establecimiento, la atacó.

El animal mordió a la menor en su rostro, causándole una grave herida, por lo que fue intervenida quirúrgicamente. La madre afirmó que la comunidad logró retener al dueño del perro, que pretendía huir del hecho.

Este es tan solo una de las decenas de casos que se reportan sobre ataques por parte de perros de “manejo especial” a las personas. Y aunque estamos convencidos de que, en su gran mayoría, suceden debido a una mala tenencia por parte de sus propietarios, la Procuraduría General de la Nación pidió mayor control por parte de la Policía a los propietarios de estos animales.

¡Freno a aumento de ataques de perros de razas peligrosas! @PGN_COL solicita seguimiento urgente al Código Nacional de Policía y Convivencia para manejo de estas mascotas ante recientes casos de ataques en Bogotá, Santa Marta y Bucaramanga. #EsNoticia 👉https://t.co/hzDSa0RQ8V pic.twitter.com/Z9e2lOnQ5z — Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) July 17, 2023

En la solicitud, la Procuraduría requirió al General Salamanca, evaluar la situación y adoptar con urgencia estrategias y controles más extremos al Código Nacional de Policía y Convivencia, que referencia a los perros de razas peligrosas y demanda a sus dueños obligaciones frente a su manejo, como el uso de bozal y correa.

Además, la Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer enfatizó en que, “no tiene sentido que lo dispuesto en la normativa no se esté aplicando, por lo que se requiere actuar para prevenir ataques de esta clase de caninos especialmente a los menores de edad, grupo social de especial protección constitucional, y por el que el ente de control propende por la garantía y la protección de sus derechos”.

El pasado 18 de julio, a través de una rueda de prensa, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, lanzó la campaña Con Pelos y Señales, con el propósito de generar conciencia y promover la responsabilidad en los dueños de estos caninos y, de esta forma, fomentar la convivencia segura y armoniosa entre ellos, las mascotas y los ciudadanos.

“Junto con la Policía Nacional expedimos una Circular Externa, donde les recordamos a las alcaldías municipales y distritales sus deberes y obligaciones, respecto a las medidas preventivas para la seguridad de las personas y el cuidado, convivencia y bienestar de los caninos de manejo especial”, señaló el Ministro Velasco.

Puede leer la circular aquí:

Conoce la circular para todas las alcaldías municipales y distritales:https://t.co/eMcH5BfAuG



Súmate a nuestra campaña #ConPelosYSeñales y aporta a la convivencia ciudadana positiva 👇🏽 pic.twitter.com/6vesB09E41 — MinInterior Colombia (@MinInterior) July 18, 2023

Asimismo, el funcionario resaltó que “la opción no es decirle a la gente no tenga mascotas, la opción es realizar un proceso educativo con el amo para que cuide y eduque a su mascota”.

Por su parte, el Brigadier General, Tito Yesid Castellanos, Subdirector General de la Policía Nacional, afirmó que existe una corresponsabilidad entre la ciudadanía y las autoridades para generar entornos seguros, la tenencia de mascotas, en especial, la de perros de manejo especial.

“Esta campaña es muy importante para los ciudadanos porque sabemos que nuestros perritos son como parte de la familia. A los dueños de estos perros les diría que debemos tener una responsabilidad sobre ellos porque necesitan su bozal y su traílla para salir y estar en buena convivencia con la ciudadanía”, indicó Jennifer Castro, asistente al evento.

Buscamos #ConPelosYSeñales que los propietarios de perros pertenecientes a las ‘razas de manejo especial’, cuiden y eduquen a sus mascotas con las precauciones necesarias; entre ellas, pasearlos con su debido bozal y correa.#GobiernoDelCambio @MinInterior @PoliciaColombia https://t.co/qGKpBNn19Q pic.twitter.com/JwCimPRn1k — Luis Fernando Velasco Chaves 🚩 (@velascoluisf) July 19, 2023

Los caninos de manejo especial o potencialmente peligrosos, deberán emplear la utilización bozal y correa en los ascensores y zonas comunes de propiedades horizontales y/o conjuntos residenciales, así como en la vía pública, lugares abiertos a otras personas y el transporte público si se permite.

Esta es la lista de las razas que deben utilizar bozal, se deben sumar también sus cruces e híbridos.

American staffordshire terrier

Dullmastiff

Doberman

Dogo argentino

Dogo de burdeos

Fila brasilero

Mastín napolitano

Bull terrier

Pitbull terrier

American pitbull terrier

Presa canario

Rottweiler

Staffordshire terrier

Tosa japonés

Asimismo, los ejemplares que hayan tenido episodios de lesiones o ataques a personas u otros perros, además de los caninos que han sido adiestrados para el ataque y la defensa, deberán ser considerados como perros de manejo especial.

Para la correcta tenencia de estos animales es necesario, como habíamos dicho anteriormente, hacer el registro del canino en el censo de perros de manejo especial y tener el respectivo permiso, que es dado por la alcaldía correspondiente a su zona de vivienda.

Al iniciar el registro de su animal debe entregar la siguiente información:

Nombre del perro.

Identificación y lugar de residencia del propietario.

Una descripción que contemple las características físicas del ejemplar y que hagan posible su identificación.

El sitio habitual de residencia del perro, especificar si está dedicado a vivir con seres humanos o si será dirigido a la protección, asistencia u otra tarea particular.

Póliza de responsabilidad civil extracontractual

La autoridad de cada municipio puede exigir otros documentos como el carnet de vacunación del canino, fotografías del perro e incluso del propietario.

Tenga en cuenta que las personas que deban hacerlo y que no realicen el registro de su mascota en el censo, y no tengan el permiso, podrán ser sancionadas con una multa de hasta 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV), y el animal será decomisado. Además, si el perro no lleva la correa o el bozal, la multa será de 5 y 10 de estos salarios, respectivamente.

Debe saber que si un perro de manejo especial ataca a otra mascota, el propietario será sancionado con una multa de hasta 2 salarios mínimos mensuales (SMMLV) y tendrá que pagar todos los daños causados a la mascota.

