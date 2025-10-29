Cuidado con los dulces de Halloween: perros y gatos en riesgo de intoxicación

Entre las recomendaciones principales están: mantener los dulces fuera del alcance de los animales, enseñar a los niños a no compartir su comida y ofrecer productos especialmente formulados para ellos. Foto: Digital Photo and Design DigiPD.com en Pixabay - Digital Photo and Design DigiPD.com en Pixabay

Con la llegada de Halloween, médicos veterinarios y expertos en comportamiento animal advierten sobre el aumento de casos de intoxicación en mascotas por el consumo accidental de dulces. Durante esta temporada, los hogares colombianos suelen tener chocolates, gomas de mascar y golosinas al alcance de los animales, lo que incrementa significativamente el riesgo de envenenamiento.

Aunque en Colombia no existen cifras oficiales, clínicas veterinarias de Bogotá, Medellín y Cali reportan que las emergencias por consumo de dulces o chocolate se duplican en estas fechas. Situaciones similares se observan en otros países: en Estados Unidos, el Animal Poison Control Center recibe más de 100 llamadas diarias por intoxicaciones de mascotas, mientras que en el Reino Unido los casos aumentan hasta un 123% durante festividades como Halloween o Navidad.

El chocolate es uno de los principales agentes tóxicos, ya que contiene teobromina y cafeína, sustancias que los perros y gatos no pueden metabolizar adecuadamente. También resultan peligrosos el xilitol, presente en chicles y productos “sin azúcar”, que puede causar hipoglucemia y daño hepático; las pasas y uvas, asociadas con insuficiencia renal; y el exceso de azúcar y colorantes, que genera problemas digestivos y metabólicos.

Los síntomas de intoxicación pueden presentarse minutos u horas después de la ingestión e incluyen vómito, diarrea, temblores, salivación excesiva y descoordinación. Los especialistas recomiendan acudir de inmediato a una clínica veterinaria y evitar inducir el vómito sin supervisión profesional. Llevar el empaque del producto ingerido facilita el diagnóstico y la atención.

De acuerdo con Michel Cardona, médico veterinario de Gabrica, “los compuestos presentes en muchos dulces tienen un efecto tóxico directo sobre el sistema nervioso, cardiovascular y hepático de las mascotas. En estas fechas es fundamental reforzar la prevención y la educación de los dueños de mascotas”.

Las universidades La Salle y Nacional de Colombia promueven campañas de sensibilización para evitar este tipo de incidentes, recordando que el mejor cuidado comienza con la prevención. Entre las recomendaciones principales están: mantener los dulces fuera del alcance de los animales, enseñar a los niños a no compartir su comida y ofrecer productos especialmente formulados para ellos.

“Durante las celebraciones queremos incluir a nuestras mascotas, pero debemos recordar que su organismo no tolera los mismos alimentos que el nuestro. La mejor forma de demostrarles cariño es cuidarlos y elegir opciones seguras”, concluye Daniel Concha, gerente de Pet Food de Gabrica.

