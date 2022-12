¿Qué ha pasado con los perros de la Reina Isabel II? Una foto daría pistas

La reina Isabel II junto con uno de sus famosos perros corgis. Foto: AFP - Agencia AFP

Ya es bien conocida la historia de la difunta Reina Isabel II y sus perros corgis. La monarca quedó enamorada de estos caninos cuando apenas tenía seis años pues unos amigos de sus padres tenían un ejemplar de esta raza y ella le pidió uno al duque de York. A lo largo de su vida, tuvo más de 30 corgis pero los dejó de criar tras cumplir 90 años para no dejarlos huérfanos tras su muerte.

El último de la dinastía fue Willow, quien falleció en 2018. Sin embargo, en febrero de 2021 su hijo Andrés le regaló dos pequeños dorgis -un cruce de dachshund y corgi-, Muick y Fergus, para animarla durante la hospitalización de su esposo, el príncipe Felipe, que falleció poco después, el 9 de abril.

Tras la muerte de la monarca, el 8 se septiembre, una fuente cercana al príncipe Andrés compartió que los dos dorgis de la reina se mudarían a su casa en Royal Lodge en Windsor. Sin embargo, hasta el momento, no se conocía nada sobre los caninos.

Pasados casi tres meses del fallecimiento de la reina a los 96 años, la ex esposa de Andrés, Sarah Ferguson, duquesa de York, compartió una dulce actualización sobre los peludos Muick y Sandy (Fergus falleció y Sandy llegó en remplazo). “Los regalos que siguen dando…”, incluyó en la publicación, que ya cuenta con más de 57.000 me gusta y más de 1.400 comentarios.

A principios de octubre, la duquesa dijo a The Telegraph que era “un gran honor” traer a los dorgis a su casa , que aún comparte con su exesposo en Windsor. También se refirió a los dos caninos como “tesoros nacionales” a los que “se les ha enseñado bien”.

Los dorgis tampoco están solos en Royal Lodge. El duque y la duquesa de York tienen cinco terriers Norfolk propios. La duquesa bromeó con el medio y explicó: “Todos se equilibran. La manta se mueve cuando yo me muevo, pero ya me he acostumbrado”.

El Corgi es una raza de perro pastor de ganado que se originó en el condado galés de Pembrokeshire, es una de las dos razas de Welsh Corgi y son descendientes de la raza de perros Spitz. Un canino de esta raza pesa en promedio 30 libras para los machos y hasta 28 libras para las hembras. Miden de 10 a 12 pulgadas de alto. Además, son acondroplásicos o razas enanas porque tienen las patas más cortas que su cuerpo.

El precio de un cachorro oscila entre los 10 a 25 millones de pesos y es posible conseguirlos en criaderos autorizados. Sin embargo, recuerde que el amor no se compra y que desde La Red Zoocial promovemos la adopción de los peludos para que llenen su corazón de alegría.

