¿Qué hay que saber sobre los perros?

Los perros son grandes compañeros de vida. Foto: Unplash

¿Es más feliz y sana una persona que tiene un perro? Sí, y así lo confirma la ciencia. Diferentes estudios, realizados por universidades como la de Ohio y la de Missouri, la Australian National Heart Foundation y Circulation, demuestran que las personas con perros tienen mejor autoestima, son más aptas físicamente, son más felices y tienden a ser menos temerosas y extrovertidas.

Un estudio de la Universidad de Miami asegura que los dueños de perros son menos propensos a tener cuadros depresivos, porque sienten protección y confianza en su mascota, quien, a su vez, bloquea sentimientos de soledad y aislamiento. Además, una persona que tiene un perro en la casa libera constantemente serotonina y dopamina.

Otra investigación publicada en Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes, afirma que tener un perro está asociado a una vida más larga y saludable. Incluso, la Asociación Estadounidense del Corazón incluye la reducción de la diabetes en la lista de beneficios para la salud de tener un perro en casa.

Un análisis realizado en 2019, y publicado también en Circulation, indica que tener un perro se asocia a una reducción del 24 % de muerte prematura por cualquier causa. Tener un perro en casa también reduce el riesgo de alergias y enfermedades respiratorias, especialmente en bebés y niños, según un estudio de Plos One.

En pocas palabras, ya sabemos por qué dicen que el perro es el mejor amigo del hombre. Además de ser un gran y fiel compañero, es un generador de buena energía, salud y felicidad para nosotros.

Como ya leyó, adoptar un perro ofrece una experiencia gratificante y enriquecedora, tanto para el adoptante como para al animal. Al hacerlo, se salva una vida y se brinda una segunda oportunidad a un animal necesitado. Los perros adoptados se convierten en leales compañeros, proporcionando amor incondicional, mejorando la salud física y mental de sus tutores, enseñando responsabilidad y brindando apoyo emocional. Además, la adopción transforma la vida del perro, brindándole un hogar amoroso y la posibilidad de una vida plena.

Por esta razón, y para celebrar el Día Mundial del Perro, hablamos con Tatiana Barrera, veterinaria y líder de adopciones en el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, sobre los beneficios de adoptar un perro.

¿Qué se debe tener en cuenta para adoptar un perro?

Principalmente, que consulten información en un lugar bueno, donde le expliquen todo lo que implica adoptar un animal de compañía. Muchas veces, las familias lo que más quieren es un cachorrito para cuidar, sin embargo, no saben los retos a los cuales se enfrentan. Por ejemplo, el tiempo que tienen que dedicarle, la educación que tienen que brindarle, también el dinero para la manutención del animal.

Por eso, las personas deben ser conscientes de lo que quieren adoptar. Si lo que quieren es un cachorro y no tienen la disponibilidad de tiempo, deben contar con alguien que los apoye en la crianza, en sacarlos, en quemar esa energía que de pronto tú como tenedor no vas a poder suplir.

En este caso, por ejemplo, hay colegios caninos que puedes conseguir para que el animal no se quede tanto tiempo solo en casa. Y si definitivamente no tienes la posibilidad de tener al perrito en un colegio, pues piensa en tener un animalito que no “requiera mucho tiempo”. Por ejemplo, en este caso ya sería un animalito adulto mayor, que es mucho más tranquilo y no requiere quemar tanta energía.

¿Qué tan bueno es un perro para un niño?

1. Le enseñas al niño también a sensibilizarse un poco y a querer y respetar a los animales. Creo que tener un animal de compañía es un regalo para el niño, porque es una parte más de la familia.

2. Que le va a enseñar también mucho, a socializar y a ser un poco más sensible con otras especies.

3. Muchas veces los perritos sirven como terapia para que los niños se suelten y sean más sociables, y también, les ayudan en procesos de recuperación.

¿Y en los adultos?

1. Principalmente, compañía, muchas veces para las personas que viven solas, o los que no cuentan con compañía, tener un perrito es algo magnífico.

2. En procesos también, por ejemplo, de represión, en momentos difíciles, a veces también son un gran apoyo estos animalitos de compañía.

3. Y pues mutuamente, ¿no? Tanto en ejercicio para el perrito como para ellos, porque muchas veces al ser tan dependientes de uno, es muy importante contar con una familia que los apoye, que los quiera y pues que les tenga la paciencia.

¿Cuáles son las lecciones de vida que podemos aprender de los perros?

Los perros son seres maravillosos, son seres tan perfectos, que creo que vale la pena siempre tenerlos en la vida de uno. Son una especie tan perfecta, porque tú puedes estar triste y ellos están ahí, con la experiencia y la vida.

¿Por qué es importante que los perros tengan un día?

Todos los días deberían ser de ellos, de celebrar que existen. Pero digamos que estos días también ayudan a conmemorar un poquito que existen, que son importantes en la vida de un ser humano y que todos merecen ser parte de una familia.

¿Cómo puedo celebrar el Día Mundial del Perro con mi perro?

Si tienes perro, pues brindarle un día maravilloso dedicándole tiempo. Ellos aman estar con uno.

¿Y cómo podríamos cambiar el panorama de los perros?

Yo creo que empieza desde los niños. Enseñándoles a respetar, enseñándoles a querer a los animales, a convivir con ellos, a que aprendan a también cómo manipularlos. Muchas veces somos muy permisivos y creemos que el perro es un sujeto y que los niños, mejor dicho, les hagan de todo. La educación empieza desde casa.

