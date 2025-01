¿Qué tipo de personas alejan a los perros golden retriever?

El golden retriver es un canino sociable, extrovertido y juguetón por naturaleza. Foto: Pixabay

El golden retriever es una de las razas caninas más populares del mundo. Esto no es ninguna sorpresa, ya que su personalidad amable, bondadosa, juguetona y muy inteligente ha cautivado a miles de hogares durante años. Originarios de Escocia en el siglo XIX, estos perros fueron criados inicialmente para recuperar presas en el campo, lo que ha influido en su deseo instintivo de complacer y formar un fuerte vínculo con los humanos.

Estos perros son famosos por ser trabajadores y fáciles de adiestrar. Esto les ha permitido desempeñar todo tipo de tareas como guiar a personas con discapacidad, participar en la búsqueda y rescate de humanos en emergencias, detectar sustancias ilícitas e, incluso, son utilizados como animales de terapia.

Sin embargo, estos perros no solo son conocidos por los trabajos que pueden realizar, también son uno de los caninos preferidos para tener como mascota gracias a su compatibilidad con casi cualquier integrante de la familia, incluidos los niños. Su lealtad y amor incondicional son algo que los dueños de estos peludos suelen valorar.

Aunque los ejemplares de esta raza pueden llegar a amar a casi cualquier persona, hay ciertos comportamientos de los humanos que nos les gusta mucho. A continuación le contamos qué tipo de personas alejan a los golden retriver.

Personas que no juegan con ellos

El golden retriver es un canino sociable, extrovertido y juguetón por naturaleza. Son conocidos por ser enérgicos, incluso cuando se hacen mayores, y les encanta participar en todo tipo de actividades que requieran movimiento como correr, atrapar pelotas, saltar, etc. Por eso, no es de extrañar que no sean muy afines a las personas inactivas o sedentarias.

Personas que los dejan solos por mucho tiempo

Como ya explicamos, esta raza canina es sumamente sociable, incluso le gusta saludar y compartir con desconocidos. No les agradan las situaciones que los hagan sentir solos, por lo que no son la mejor opción para las personas que suelen pasar mucho tiempo fuera de casa.

Personas que los ignoran

Los golden retriver no solo les gusta estar acompañados, ellos necesitan del cuidado de las personas para conseguir estabilidad, asegurar su supervivencia y, por lo tanto, alcanzar su bienestar. Además, requieren de la atención y el amor de sus cuidadores. Por esta razón, las personas que suelen mostrarse apáticas, indiferentes e insensibles no son del agrado de ellos.

Personas agresivas

Los golden retriver, al igual que las demás razas de perros, no responden bien a las conductas violentas de las personas. El miedo puede hacer que se sientan inseguros y estresados. Por lo general, los dueños que corrigen a sus mascotas con actos agresivos solo consiguen que este les tenga temor y les muestre un rechazo profundo. Lo mejor es buscar otras maneras de educarlo y solicitar la ayuda de un experto como un veterinario, etólogo o entrenador.

