Rescatan a perrita que vagaba sola por las calles tras la muerte de su dueño

Nikki fue grabada mientras caminaba por las calles cargando un peluche en el hocico. Foto: Almost Home-NO KILL Rescue

Nikki es una perra pastor alemán que conquistó el corazón de cientos de usuarios en redes sociales después de que fuera grabada mientras caminaba por las calles de Detroit, en Estados Unidos, cargando un peluche en el hocico. Según informaron los vecinos a la estación de televisión FOX 2 Detroit, la canina se había quedado sin hogar después de que su dueño falleciera.

La imagen de la perrita llevando bajo la lluvia un peluche en la boca se hizo tan viral que varios grupos locales de protección animal, incluidos It Is Pawzable Dog Training, South Lyon Murphy Lost Animal Recovery, Sugar Mutts Dog Grooming y Almost Home Animal Rescue, se unieron para rescatar a la canina y llevarla a un lugar seguro. “Todos se unen y trabajan en equipo, lo cual es increíble”, dijo a FOX 2 Katrina Weaver, propietaria de It Is Pawzable.

Después de ser localizada, Nikki fue remitida a un centro veterinario donde le descubrieron la enfermedad del gusano de corazón, además de restos de plástico y huesos en su estómago.

“La llevamos a un hospital de emergencia y la trataron. Desafortunadamente, tiene dirofilariosis y otros problemas. Encontraron bolsas de plástico, ramitas y huesos en su estómago”, comentó Gail Montgomery, cofundadora de Almost Home Animal Rescue League.

Por fortuna, la perrita fue atendida a tiempo y ahora se encuentra en un hogar adoptivo con medicación y alimentación especial. El albergue dirigido por Montgomery apoyo en el tratamiento de Nikki hasta que le pudieron encontrar un hogar y esta nueva familia le ha cambiado la vida,

“¡Solo cosas buenas, de aquí a una vida mejor! Gracias por todo su apoyo, Nikki ahora podrá estar en un hogar amoroso”, escribió la fundación en sus redes sociales.

