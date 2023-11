Retiran del mercado marcas de comida para perros por posible contaminación con salmonella

Recientemente en Estados Unidos, una empresa retiró voluntariamente tres lotes de un producto que tiene el riesgo de contener salmonella. Foto: Free

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), entidad que supervisa los alimentos, medicamentos, cosméticos, instrumentos médicos y productos veterinarios en Estados Unidos, informó recientemente que Mid America Pet Food, compañía productora de alimentos para mascotas en Texas, decidió retirar voluntariamente del mercado tres lotes de las marcas Victor Super Premium Dog Food y Select Beef Meal & Brown Rice Fórmula por una posible contaminación con Salmonella.

Este retiro voluntario se inició después de que un tercero realizara un muestreo aleatorio y el producto asociado con tres lotes diera positivo para salmonella. “La Salmonella puede afectar a los animales que comen los productos y existe un riesgo para los humanos al manipular productos para mascotas contaminados, especialmente si no se han lavado bien las manos después de tener contacto con los productos o cualquier superficie expuesta a estos productos”, informó la FDA a través de un comunicado.

De acuerdo con la entidad, las mascotas con infecciones por salmonella pueden estar letárgicas y tener diarrea o diarrea con sangre, fiebre y vómitos. Algunos perros solo tienen disminución del apetito, fiebre y dolor abdominal.

Por su parte, las personas sanas infectadas con salmonella pueden presentar náuseas, vómitos, diarrea o diarrea con sangre, calambres abdominales y fiebre. “En raras ocasiones, la salmonella puede provocar dolencias más graves, como infecciones arteriales, endocarditis, artritis, dolores musculares, irritación ocular y síntomas del tracto urinario. Los consumidores que presenten estos signos después de tener contacto con este producto deben comunicarse con sus proveedores de atención médica”, informó la FDA.

Según informó Mid America Pet Food, hasta la fecha no se han reportado enfermedades humanas o de mascotas. No obstante, para prevenir, los minoristas y distribuidores deben quitar inmediatamente los lotes retirados de su inventario y estantes. “No venda ni done los productos retirados del mercado. No alimente con los productos retirados del mercado a mascotas ni a ningún otro animal. Destruya la comida de una manera que los niños, las mascotas y la vida silvestre no puedan acceder. Lave y desinfecte los tazones, tazas y recipientes de almacenamiento de comida para mascotas. Asegúrese siempre de lavarse y desinfectarse las manos después de manipular alimentos retirados del mercado o cualquier utensilio que entre en contacto con alimentos retirados del mercado”, advirtió la compañía de alimentos.

