Sacrificio de perros por agresividad: ¿realmente es necesario?

Aunque la ley colombiana no permite el sacrificio eutanásico de un canino que le haya causado heridas graves o la muerte a alguien, varias personas han manifestado que este tipo de comportamientos no se pueden corregir y que, por el contrario, estos animales deben morir. No obstante, expertos en etología y médicos veterinarios manifiestan que sí es posible una corrección en la conducta y que esta debe ser la última opción.