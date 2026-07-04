Seis mitos sobre los perros criollos que ya no tienen sentido

Los mitos sobre los perros criollos todavía persisten, pero cada vez más expertos y familias buscan desmontarlos. Foto: Pexels

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Cada vez más familias colombianas optan por adoptar perros criollos, una decisión que ha contribuido a cambiar la percepción sobre estos animales y a desmontar prejuicios que durante años marcaron su imagen. Ideas como que “comen cualquier cosa”, “son agresivos” o “no pueden entrenarse” han perdido fuerza a medida que aumenta la conciencia sobre el bienestar animal y la tenencia responsable.

De acuerdo con información compartida por Dog Chow, en Colombia los perros dejaron de ser vistos únicamente como mascotas para convertirse en integrantes de la familia. Esta transformación también se refleja en América Latina, donde el 95 % de las personas que tienen animales de compañía los consideran parte de su núcleo familiar.

En ese contexto, los perros criollos han ganado un lugar cada vez más importante en los hogares, impulsando conversaciones sobre adopción, cuidado responsable y bienestar animal. Sin embargo, todavía persisten creencias erróneas que, según especialistas, no tienen sustento.

Ana Cristina García, veterinaria y líder de visita médica veterinaria de Nestlé Purina, explicó que aún es común escuchar afirmaciones como que los perros criollos solo necesitan comer sobras, que son difíciles de educar o que, por ser mestizos, son inmunes a las enfermedades. Para la experta, estos conceptos desconocen que cada perro, independientemente de su origen, requiere cuidados adecuados para mantener una buena calidad de vida.

Estos son algunos de los mitos más populares sobre los perros criollos:

“Comen cualquier cosa y necesitan menos cuidados”

Uno de los mitos más extendidos es que los perros criollos pueden alimentarse con cualquier tipo de comida porque son más resistentes.

Aunque muchos de ellos se adaptaron a condiciones difíciles antes de ser adoptados, eso no significa que una dieta inadecuada sea suficiente para mantenerlos sanos. Según Dog Chow, una alimentación balanceada influye directamente en aspectos como la salud digestiva, la energía, el estado del pelaje, el sistema inmunológico y la calidad de vida del animal.

“Son agresivos porque vivieron en la calle”

El hecho de que un perro haya vivido en condición de abandono no determina su comportamiento.

Los especialistas señalan que la conducta depende en mayor medida del ambiente en el que vive, el proceso de socialización, el trato que recibe y la estabilidad que encuentra después del rescate. De hecho, muchos perros adoptados desarrollan fuertes vínculos con las personas que les brindan seguridad y afecto.

“Los perros criollos resisten todo”

La diversidad genética de los perros criollos puede hacerlos menos propensos a algunas enfermedades hereditarias presentes en ciertas razas puras. Sin embargo, eso no significa que sean inmunes a todo.

Al igual que cualquier otro perro, necesitan controles veterinarios periódicos, vacunación, desparasitación, ejercicio físico y una alimentación adecuada para conservar un buen estado de salud.

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“No son inteligentes”

Lejos de esa creencia, los perros criollos suelen destacar por su capacidad de adaptación y aprendizaje.

Muchos desarrollaron habilidades para sobrevivir en distintos entornos, lo que fortaleció capacidades relacionadas con la observación, la resolución de problemas y la interpretación del ambiente. Estas cualidades también facilitan su entrenamiento cuando reciben una educación basada en el respeto y la constancia.

“No obedecen instrucciones”

La idea de que los perros criollos son difíciles de educar tampoco tiene respaldo.

Como cualquier otro perro, responden positivamente al entrenamiento cuando este se basa en rutinas, paciencia y refuerzo positivo. Con el acompañamiento adecuado pueden aprender desde hábitos cotidianos hasta comandos más complejos y adaptarse sin dificultad a la dinámica familiar.

“Tienen traumas que nunca superarán”

Algunos perros rescatados pueden llegar con temores derivados del abandono o el maltrato, pero eso no significa que puedan volver a confiar.

Con tiempo, un entorno estable y acompañamiento, muchos logran superar sus miedos y establecer relaciones de confianza con sus cuidadores. Para los especialistas, más que rechazo, estos animales necesitan oportunidades para adaptarse y sentirse seguros.

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