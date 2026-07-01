Buscan hogar para Tashigi y Corazón, madre e hija que sobrevivieron a un caso de maltrato

La organización hace un llamado a adoptar a Tashigi y Corazón de manera conjunta, para preservar el vínculo que las ayudó a salir adelante. Foto: Fundación Por Amor A Rocky

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Hace apenas unos meses, Tashigi era una de las 104 mascotas rescatadas de un caso de hacinamiento en una vivienda de Duitama, Boyacá. Cuando llegó a manos de los rescatistas estaba embarazada y en delicado estado de salud. Hoy, tras superar esa etapa, busca una segunda oportunidad junto a Corazón, la única de sus crías que logró sobrevivir y de la que nunca se ha separado.

La historia fue compartida por la Fundación Por Amor a Rocky, organización de Bogotá que participó en el operativo de rescate y que actualmente busca una familia dispuesta a adoptar a madre e hija sin separarlas.

En abril de este año, El Espectador informó que Tashigi fue una de las gatas rescatadas durante la intervención realizada en una vivienda donde más de un centenar de perros y gatos vivían en condiciones de hacinamiento, rodeados de suciedad y expuestos a enfermedades. Tras el rescate, la fundación asumió su cuidado mientras avanzaba su embarazo.

Lea también: Despiden con emotivo homenaje a Vaguito, perro rescatado que acompañó por años a la Policía

Sin embargo, el desenlace no fue el esperado. De acuerdo con la información publicada recientemente por la organización en sus redes sociales, aunque Tashigi luchó por sacar adelante a sus bebés, solo una logró sobrevivir: Corazón.

Desde entonces, ambas permanecen siempre juntas. “Tashigi encontró en su hija la fuerza para seguir adelante y Corazón creció sintiéndose segura al lado de su mamá. Por eso nuestro mayor sueño es que nunca tengan que separarse“, señaló la fundación a través de su cuenta de Instagram.

Actualmente, las dos gatas se encuentran en buen estado de salud y listas para iniciar el proceso de adopción. No obstante, la organización explicó que Tashigi es positiva a inmunodeficiencia felina (VIF), una condición que afecta el sistema inmunológico de los gatos, pero aclaró que permanece estable, feliz y puede llevar una vida completamente normal con los cuidados adecuados.

Por esta razón, la fundación busca un hogar donde ya vivan gatos positivos a inmunodeficiencia felina o una familia que no tenga otros felinos. En cuanto a Corazón, aún es demasiado pequeña para ser esterilizada, por lo que su adopción se realizará bajo la modalidad de hogar de paso con compromiso de adopción, mientras llega el momento de practicarle este procedimiento.

La Fundación Por Amor a Rocky destacó que ambas han superado una historia marcada por el abandono y el sufrimiento, por lo que esperan encontrar una familia que les brinde estabilidad y les permita seguir compartiendo la vida juntas. “Ellas solo tienen un sueño: seguir juntas, pero esta vez, en una familia que nunca las abandone“, expresó la organización en su llamado a la ciudadanía.

Lea también: Bart, el perro rescatista que ayudó a salvar a dos niños tras el terremoto en Venezuela

Las personas interesadas en adoptar a Tashigi y Corazón pueden diligenciar el formulario disponible a través de las redes sociales de la Fundación Por Amor a Rocky (Instagram: @rockyadopcion), donde también encontrarán información sobre el proceso de adopción responsable.

Para la organización, mantener unidas a madre e hija representa mucho más que una adopción conjunta, ya que significa preservar el vínculo que las ayudó a sobrevivir después de uno de los casos de maltrato animal más impactantes registrados este año en Boyacá.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱