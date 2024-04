Señales de que su perro quiere escapar de casa

Que un perro escape puede tener varios motivos. Sin embargo, hay comportamientos determinados que pueden anticipar la escapada. Foto: OLIINIK IGOR

Según explica The Humane Society, de los Estados Unidos, pueden existir múltiples razones por la que los perros pueden escapar. Por ejemplo, el aislamiento social y la frustración, que pueden ser desencadenados por el aburrimiento y la soledad. Por ejemplo, si un animal se queda solo durante largos períodos de tiempo sin oportunidades de interactuar con las personas, si está con un entorno relativamente árido, sin compañeros de juego ni juguetes, o que podría tratarse de un cachorro o adolescente (menor de tres años) y no tiene otras formas de gastar su energía.

De hecho, algunos perros son particularmente activos, como las razas de pastoreo o deportivas, por lo que necesitan un trabajo activo para ser felices. Además, se deben visitar lugares después de cada escape que le proporcionan interacción y actividades divertidas. Por ello, puede jugar con el perro del vecino o visitar el patio de la escuela local para jugar con los niños.

The Humane Society brindó varias recomendaciones, entre las que se encuentran el ampliar el mundo de un perro e incrementar su tiempo con las personas. Esto incluye pasear a un perro todos los días, lo que sería un buen ejercicio, tanto mental como físico.

Además, se le debe enseñar a un perro a buscar una pelota o un Frisbee, para practicar con el animal tan seguido como sea posible. También, es recomendable enseñar a un perro algunos comandos o trucos comunes, para poder brindar una lección todos los días, de cinco a diez minutos.

Se deben proporcionar juguetes nuevos, incluyendo golosinas o juguetes de caja ocupada, para mantener a un can ocupado cuando no esté en casa. Del mismo modo, se deben rotar los juguetes de un perro para que parezcan nuevos e interesantes.

Es necesario mantener a un perro dentro de casa cuando no pueda ser supervisado. Esto también lo mantendrá seguro y evitará cualquier posibilidad de que lo roben en su patio. Además, si tiene que estar fuera de casa durante períodos prolongados, es recomendable llevarlo al trabajo o a un “centro de cuidado de perros”, o pedir a un amigo o vecino que lo saque a pasear.

Los perros alcanzan la madurez sexual alrededor de los 6 meses de edad. Los perros machos no castrados tienen un fuerte impulso de buscar hembras, y puede ser difícil evitar que un perro no castrado escape cuando su motivación es muy alta. The Humane Society comparte múltiples recomendaciones, entre las que se encuentran: castrar a un perro macho y esterilizar a las perritas. Si las perritas no esterilizadas escapan mientras están en celo, tienen una alta probabilidad de quedar preñadas (y podrían quedar preñadas incluso si permanecen confinadas en el patio).

RECOMENDACIONES