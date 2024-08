Shola, la perrita que convirtió su ceguera en una esperanza para otros caninos

La primera señal de la ceguera de Shola fue su peculiar fijación con las pelotas amarillas. Foto: Universidad de Cambridge

A sus nueve años, Shola es un verdadero símbolo de resiliencia y generosidad. Esta pastora inglesa, que una vez dedicó sus días a heroicas operaciones de búsqueda y rescate, ha transformado su propia enfermedad en una oportunidad para ayudar a otros perros a evitar el mismo destino que ella sufrió.

En 2019, cuando Shola tenía solo cuatro años y se destacaba por sus labores de búsqueda, le diagnosticaron atrofia progresiva de la retina (PRA), una enfermedad incurable que causa ceguera. Aunque este diagnóstico puso fin a su carrera como perra de rescate, Shola no se dio por vencida. Su historia tomó un giro inesperado al convertirse en una figura clave en la lucha contra la ceguera canina.

Según The New York Times, la familia de Shola, que ha estado a su lado desde el principio, no dejó piedra sin mover para entender y enfrentar la enfermedad de Shola. Llevaron su ADN al Centro de Genética Canina de la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, donde los investigadores lograron identificar la mutación responsable de su ceguera.

Este avance revolucionario llevó al desarrollo de una prueba genética que ahora ayuda a los cuidadores a prevenir la propagación de esta enfermedad en futuras generaciones de pastores y de otras razas.

A pesar de su ceguera, Shola se ha mantenido activa y no ha perdido la vitalidad la caracterizaba. Aunque ya no puede realizar las operaciones de rescate, ha encontrado una nueva manera de guiar a su familia, utilizando su agudo sentido del olfato y el oído para moverse con seguridad. Su dueña, Lindsey Coombs, destaca con orgullo que “Shola puede oler golosinas a 40 pasos de distancia (...) También, si escucha una pelota rebotar, corre alegremente tras ella”, cuenta a The New York Times, demostrando que el entusiasmo por la vida en la canina sigue intacto.

La historia de Shola nos recuerda que, incluso ante las adversidades más desafiantes, hay oportunidades para transformar el dolor en esperanza y cambio. Su fuerza no solo se encuentra en la valentía que mostró durante su vida de rescate, sino también en el impacto positivo que sigue teniendo en la vida de otros perros.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱